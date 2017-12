Juan Falconi, viceministro de Justicia y presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, negó que haya recibido alguna indicación desde el Gobierno para recomendar al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) que otorgue el indulto humanitario a Alberto Fujimori.

"Viéndolos a los ojos a todos ustedes [les digo que] no he recibido recomendación, ni llamada, ni tarjetazo ni pantallazo, ni orden, ni indicación directa o indirecta [para recomendar indulto a Fujimori]. Es un tema de conciencia. Los que me conocen saben que obro con conciencia", declaró hoy en RPP.

El viceministro señaló que el acta de la junta médica que evaluó a Alberto Fujimori, y que circuló en redes sociales el jueves 21, no se encontraba en el sector ese día. Precisó que el lunes 18 ingresó documentación a la secretaría técnica sobre el caso de Fujimori, pero que no tenía una conclusión y que por lo tanto pidieron subsanar.

"El jueves 21 aparecía documentación en redes sociales que no era la que teníamos y que no había ingresado al Minjus", aseguró Falconi. Cabe recordar que ese día, mientras se debatía la vacancia presidencial para PPK, la primera ministra Mercedes Aráoz informó que el documento que había sido filtrado "no se encontraba en el sector". Sin embargo, no informó que ya había sido enviado antes y que esta en etapa de ampliación para enviar otro.

"La respuesta ha sido y sigue siendo que no [ingresó al sector], porque no es el que obra en el expediente", remarcó el viceministro. Indicó que el viernes 22, al día siguiente del rechazo de la vacancia presidencial, la secretaría técnica de la Comisión de Gracias Presidencial tuvo la documentación completa sobre el expediente de Fujimori.

Sobre el médico Juan Postigo, médico de confianza de Fujimori y quien conformó la junta médica que evaluó su caso, Falconi negó que exista un conflicto de intereses que vicie el proceso. Contó que en la Comisión de Gracias Presidenciales discutieron este tema, pero que concluyeron que no existía impedimento normativo para que Postigo participe.

"Simplemente se vio que no hay conflicto de intereses porque no es como un abogado que defiende posiciones. Un médico ve temas objetivos, la salud. Y creo que cualquier persona prefiere que su médico tratante sea el que participe de esto porque en cualquier modo tiene un conocimiento de la persona", agregó.

Más en Política...