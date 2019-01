La recomposición de votos y poderes en el Congreso

Fuerza Popular (FP) ya había dejado de ser la bancada mayoritaria, que podía aprobar o rechazar cualquier iniciativa en el pleno, hace varios meses. En menos de tres años ha perdido 17 escaños y ahora solo tienen 56.

Ahora tampoco podrá exonerar proyectos del trámite de comisiones, como lo hizo en octubre pasado, con la iniciativa que beneficiaba al ex presidente Alberto Fujimori para que cumpla el resto de su condena con arresto domiciliario.

(Infografía: El Comercio)

Esta iniciativa fue exonerada de comisiones y debatida de inmediato, con impulso del fujimorismo. Para la exoneración de una iniciativa se necesita el 60% de los votos de los congresistas agrupados: este porcentaje ya no lo tiene ni sumando otra bancada formada por cinco integrantes.

Con la recomposición, no solo cambia el escenario en el pleno, sino también lo haría en el cuadro de comisiones, el Consejo Directivo, la Comisión Permanente y en las decisiones de la Junta de Portavoces, donde se decide la exoneración de un proyecto.

Las conducciones de las comisiones se definen al inicio de la legislatura, que será en agosto próximo. Este Diario calculó que FP perdería dos grupos. Actualmente presiden comisiones importantes como Fiscalización y Constitución.

En la Comisión Permanente, donde se evalúan los informes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y se establecen los plazos de investigación, perderán cuatro sitios.

—Tiempo de diálogo—

Fuerza Popular no podrá en adelante aprobar una ley orgánica sin adhesiones externas. Ni aun con el apoyo del Partido Aprista.

“Dependerá del quórum y del número de congresistas hábiles. Pero leyes orgánicas, por ejemplo, no podrían [aprobar] sin apoyo. Tampoco una moción de censura”, explicó el ex oficial mayor José Élice.

Para aprobar un proyecto de ley se necesitan 66 votos, así como para censurar a un ministro. Mucho más para una reforma constitucional o una vacancia presidencial.

No será tan sencillo aprobar una insistencia como ocurrió en junio pasado, cuando con 70 votos a favor (junto al Apra y cuatro votos de APP) promulgaron la ley que prohibía la publicidad estatal.

Élice consideró que si bien el fujimorismo no tiene las posibilidades de antes, hay iniciativas legislativas que no se van a aprobar sin él. “Ahora la necesidad del diálogo va a ser mayor”, dijo.

El politólogo Mauricio Zavaleta afirmó que el Parlamento será “muy parecido” a lo que ocurrió entre el 2000 y el 2016, cuando no existía tan amplia mayoría: “Se ha vuelto o se está volviendo a la normalidad”.

Señaló que en este proceso se verán “mayores incentivos” para que exista coordinación con el Ejecutivo. “La confrontación que vimos ha llegado a su fin. Lo que primará es la habilidad política”, agregó. Aunque sostuvo que FP tiene pocas posibilidades de alianzas, al mostrarse “tan inestable y sin norte político”.

En julio, Fuerza Popular consiguió por tercera vez la presidencia del Congreso, con una fórmula únicamente fujimorista. Lograron 69 votos. Luego de las renuncias, solo podrían volver a ocupar algún lugar de la Mesa Directiva con una propuesta multipartidaria.