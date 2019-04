Reconstrucción de deslacrado ilegal se realiza sin la presencia de Pedro Chávarry

Desde las 9:30 de la mañana, el fiscal fiscal Anticorrupción Reynaldo Abia, viene realizando la recontrucción del ingreso ilegal a la oficina del Ministerio Público lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato.

Pese a que fue convocado por el fiscal Abia, el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry no se encuentra en esta diligencia que se viene desarrollando por casi dos horas en la sede central del Ministerio Público (MP), indicaron a El Comercio fuentes fiscales.

Quienes sí acudieron y participan son la Rosa María Venegas, quien fue asesora del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. También participan el ex asesor Juan Manuel Duarte y el ex secretario de la Fiscalía de la Nación, Aldo León.

El fiscal Reynaldo Abia realiza la reconstrucción de la irrupción ilegal a las oficinas lacradas del Ministerio Público Archivo El Comercio

Al momento de su ingreso a la sede del MP, el fiscal Abia Arrieta indicó que la diligencia tiene por objeto conocer cómo y qué participación tuvo cada uno de los investigados en intrusión y sustracción de documentos de las oficinas lacradas.

Para ello, anotó se convocó a peritos para el análisis de la escena del crimen.

La diligencia se lleva a cabo en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos: en el décimo piso de la sede central del Ministerio Público, donde se ubicaban las oficinas de los asesores de Pedro Chávarry.

Cabe mencionar que cada investigado, incluido el ex fiscal de la Nación, tiene “el derecho de manifestar su voluntad de acudir a la diligencia”.

El principal fin de la diligencia será tener mayor claridad sobre la presencia de las personas en el ingreso ilegal, los tiempos y en qué circunstancias habrían entrado a la oficina lacrada.

El fiscal Reynaldo Abia desarrolló el pasado 4 de abril una diligencia en el local principal de la empresa Claro, tarea que se encontraba "enmarcada en la investigación".

Dos días antes, con los votos de las bancadas de Fuerza Popular y el Apra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso envió al archivo la denuncia constitucional contra Pedro Chávarry por la violación de las oficinas lacradas del Ministerio Público.