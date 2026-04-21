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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que, hasta el momento, un total de 381 actas observadas, de un total de 3513 pronunciamientos de los Jurados Electorales Especiales (JEE), han pasado al recuento de votos.

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