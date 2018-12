La reelección inmediata de parlamentarios ha tenido vaivenes en la etapa electoral moderna, a partir de la fundación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en 1931. Un pico histórico se registró en las elecciones de 1963, que vinieron tras un año de una Junta Militar de Gobierno y permitieron la preponderancia de la coalición Apra-Unión Nacional Odriista (UNO) en las, por entonces, dos cámaras del Parlamento durante el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry.

Sin embargo, si bien en las dos últimas elecciones la tasa de reelección inmediata ha ido en aumento, se trata de cifras poco significativas con relación a la cantidad de legisladores.

(Gráfico: El Comercio)

Ese es el panorama previo con miras al referéndum de mañana, en el que los peruanos decidiremos, mediante la tercera de las cuatro preguntas, si habrá reelección inmediata de congresistas en adelante. Lo que se determine sobre la bicameralidad también será clave.

1. ¿Si gana el Sí, podrán postular nuevamente los actuales congresistas?

La reforma constitucional propuesta por el Gobierno busca modificar el artículo 90 de la Constitución Política del Perú, incorporando lo siguiente: “Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo período, de manera inmediata, en el mismo cargo”.

Es decir, de ganar el ‘Sí’, los actuales legisladores no podrán postular nuevamente en las elecciones generales del 2021. Ello no impide, sin embargo, que puedan hacerlo en los siguientes comicios. Tienen la puerta abierta para ello.

2. ¿La no reelección inmediata mejorará la calidad del Congreso?

Para la investigadora y profesora de Ciencia Política de la PUCP Rosa Alayza, la medida no asegura que se tengan mejores representantes en el Legislativo. “En el Perú, los congresistas se reeligen muy poco. Es un pequeño sector y no necesariamente es el que tiene más acusaciones éticas. No asegura nada y es un problema que hay que ver desde la sociedad y las instituciones”, refirió.

En esa línea, manifestó que uno de los aspectos por cambiar desde la sociedad es la idea de lograr cargos públicos por mero beneficio personal.

De similar opinión, Jorge Aragón, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos, consideró que la calidad de los miembros del Congreso se debe atacar desde diversos frentes, como el de los partidos políticos y su selección de candidatos.

“Estamos yendo a votar por una medida que le permitió al presidente Vizcarra empezar a conectarse con un descontento de la gente. Se puede entender la no reelección en labores ejecutivas, pero no en labores legislativas y de representación”, manifestó.

3. ¿Si se aprueba la no reelección, cuál sería el impacto en los partidos políticos?

Alayza refirió que este aspecto evidencia que el remedio podría ser peor que la enfermedad, por más que se respalde el descontento popular. “El impacto sería peor, porque la tendencia sería que los partidos busquen gente para llenar las curules y no a gente que ha estado dedicada al partido, metida en el Congreso varios años y que conoce la institución, los procedimientos”, expresó.

Aragón sostuvo que, por un lado, la no reelección inmediata afecta en un primer momento a aquellos legisladores “profesionales”, que han hecho carrera. Además, advirtió que a mediano y largo plazo podría ser perjudicial. “Puede profundizar la crisis de los partidos, su poca capacidad de atraer buenos cuadros y representar algo”, acotó.

4. ¿Si se aprueba la bicameralidad, los actuales congresistas podrán volver a postular?

Los especialistas consultados señalan que, de aprobarse la no reelección y también la bicameralidad (cuarta pregunta del referéndum), la opción queda abierta para esa interpretación.

Ello considerando que en la reforma sobre la no reelección se establece la prohibición para “el mismo cargo”. Y en el escenario planteado, hablaríamos de senadores y diputados, cargos no existentes hoy.

Como se sabe, el presidente Martín Vizcarra se ha opuesto a la cuarta reforma, aduciendo que fue “desnaturalizada” por el Parlamento.

“Estoy seguro de que el cálculo que algunos tuvieron es: no importa que no haya reelección, si se abre un Senado, puede ser el nuevo espacio”, manifestó Aragón, aunque estimó que ganará el No para la pregunta sobre la bicameralidad. Esta, advirtió además, va más allá de números, pues tiene que ver con representación y funciones.

“Si son personas con experiencia que han venido haciendo bien su trabajo, no hay problema”, consideró Alayza sobre la posibilidad planteada en este punto. Ambos destacaron reformas pendientes referidas a la transparencia, el financiamiento de partidos y la elaboración de proyectos.