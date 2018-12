Referéndum 2018

Ninguno de los actuales 130 congresistas podrá postular por un periodo más en el 2021. Con la aprobación de la reforma que prohíbe la relección congresal, varios legisladores deberán jubilar su carrera legislativa, al menos por un quinquenio.

Acá repasamos algunos de los rostros con más años de experiencia en el Parlamento. A uno de ellos solo le falta dos años para su bodas de plata. ¿Se extrañará a alguno de ellos en el próximo periodo?

-Víctor Andrés García Belaunde-

Partido: Acción Popular

Tiempo en el Congreso: 19 años

Su carrera parlamentaria inició en 1985 como diputado de Acción Popular, partido en el que hasta la fecha se mantiene.

La única elección donde no alcanzó los votos suficientes para una curul fue en 1995. En el 2000 no postuló al Parlamento pues tentó ser presidente de la República, donde no le fue muy bien. En el 2001

tampoco postuló, pero regresó en el 2006 y se mantiene hasta la fecha.

Su labor legislativa se centró en la fiscalización. Impulsó la comisión investigadora de peajes en el Callao y la comisión investigadora de la red Orellana. Por ambos casos, Aléx Kouri y Rodolfo Orellana están presos.

Se despedirá de este periodo tras haber impulsado la ley de supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito.



-Yonhy Lescano Ancieta-

Partido: Acción Popular

Tiempo en el Congreso: 17 años

El acciopopulista con más periodo después de Víctor Andrés García Belaunde. Inició su carrera en el 2001 como representante de Puno, pero en el 2011 cambió de circunscripción electoral y pasó a Lima.

La única elección donde no tuvo éxito fue en el 2000.

En su labor parlamentaria, siempre ha buscado integrar o crear comisiones investigadoras. En lo que respecta a sus proyectos de ley y su accionar público siempre ha sido ligado a la coyuntura. El legislador Lescano puede hablar en un mismo día sobre alguna denuncia de corrupción, así como sobre el incremento en el precio de la canasta familiar.

Tampoco ha tenido problemas para defender causas polémicas como la de los comerciantes de La Parada, o para ponerse a bailar en la puerta del Congreso.

-Jorge del Castillo Gálvez-

Partido: Apra

Tiempo en el Congreso: 19 años

Su carrera legislativa inició en 1990 como diputado. Antes de eso había sido alcalde de Barranco (1983) y alcalde de Lima (1986). Siempre con el Partido Aprista.

Desde 1990 hasta la elección del 2016 solo perdió una elección: la del 2011, donde el Apra retiró a su candidata presidencia, Mercedes Aráoz.

Fue segundo vicepresidente del Congreso (2001-2002) y presidente de la Subcomisión de Reforma Constitucional del Régimen Económico (2001-2002).



-Mauricio Mulder Bedoya-

Partido: Apra

Tiempo en el Congreso: 17 años

Siempre con el Apra, Mauricio Mulder inició su carrera en el Congreso en el 2001 y participó en las primeras comisiones investigadoras contra el régimen de Alberto Fujimori Fujimori.

Su labor ha estado centrada en la fiscalización, ocupando un sitio en cuanta comisión investigadora ha podido. Incluso en la denominada megacomisión, que investigó el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

En este periodo su producción legislativa ha sido polémica. Su ley que prohíbe la publicidad estatal y la que modifica las reglas de la cuestión de confianza han sido objetadas por el Tribunal Constitucional.

-Javier Velásquez Quesquén-

Partido: Apra

Tiempo en el Congreso: 23 años

Otro aprista que lleva años en el Congreso. Inició su carrera en 1995, y el único bache que tuvo fue en las fraudulentas elecciones del 2000 donde no logró ser electo. Aunque sí logró una curul en el 2001 y desde entonces hasta la fecha, le fue bien en todas sus reelecciones. Siempre representando a Lambayeque.

Su labor parlamentaria siempre estuvo centrada en la fiscalización, y su producción de leyes mas bien discreta. Logró llegar a la presidencia del Congreso en el periodo 2008-2009.

-Luz Salgado Rubianes-

Partido: Fuerza Popular

Tiempo en el Congreso: 16 años

Inició su carrera parlamentaria en la Constituyente de 1992 y desde entonces se ha mantenido en el Parlamento con el fujimorismo en los diferentes nombres que han adoptado a lo largo de estos años.

En esta última elección congresal fue la única de los viejos rostros del fujimorismo que pudo mantenerse en la lista de candidatos de Keiko Fujimori. En el primer año de este periodo legislativo, fue elegida presidenta del Congreso. Actualmente es secretaria general de Fuerza Popular.

En el 2000, en su condición de primera vicepresidenta del Congreso, Salgado le puso la banda presidencial a Valentín Paniagua.

En el 2001, durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo, Luz Salgado fue acusada por infracción a la Constitución. La investigación derivó en una sanción que terminó por vacar a la congresista. Fue reemplazada e inhabilitada políticamente. Regresó en el 2006 y volvió a ser electa.

-Rolando Reátegui Flores -

Partido: Fuerza Popular

Tiempo en el Congreso: 13 años

Inició su carrera en las fraudulentas elecciones del 2000. Sin embargo, cuando dichos comicios fueron fueron anulados no logró obtener un curul en la elección del 2001.

Su último periodo en el Parlamento estuvo lleno de polémicos, desde sus declaraciones hasta la revelación de que colabora con la Fiscalía en la investigación contra su lideresa Keiko Fujimori.

-Los 10 años y otros conocidos-

Otros congresistas que deberán dejar el Congreso con 10 años de carrera: Lourdes Alcorta, Cecilia Chacón, Marisol Espinoza, Luciana León.

Otros, con menos años pero con bastante presencia mediática, que no estarán en el próximo quinquenio serán Héctor Becerril, Segundo Tapia, Leyla Chihuán, Carlos Tubino, Julio Rosas y Karina Beteta.