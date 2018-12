El referéndum del adiós: la vida después del hemiciclo [INFORME]

Los resultados del referéndum significan un adiós temporal para los actuales congresistas de la República, pues su reelección inmediata quedará prohibida. Aunque la renovación será total, quizá no sea tan abrupta: el 73% de los legisladores llegó al Parlamento por primera vez en el 2016; es decir, los reelectos fueron una

minoría.

Pero dejar el hemiciclo no es necesariamente el final del camino de la política. Y hay ex legisladores que con sus experiencias dan fe de que la labor pública va más allá de un escaño.

Un caso emblemático es el de Martha Chávez: fue legisladora por 14 años –incluso presidió la Mesa Directiva–, tentó la presidencia en el 2006 y volvió al Legislativo en el 2011. La abogada ahora es asesora de la primera vicepresidencia del Congreso, que ocupa Leyla Chihuán, de Fuerza Popular.

Chávez relató a El Comercio que antes de que terminara su gestión como congresista ya sabía cuál iba a ser su nuevo rol, el cual cumple desde que empezó el período 2016-2021. “Fue un pedido directamente de Keiko Fujimori”, precisó.

Su labor consiste en revisar los proyectos de ley y, de acuerdo con ellos, determinar a qué comisiones serán derivados. Hace lo mismo con las autógrafas de la primera vicepresidenta.

La ex candidata presidencial no está afiliada a Fuerza Popular, aunque no descarta sumarse al partido si es invitada y tampoco niega un posible retorno a una lista parlamentaria. “Me gusta la labor de congresista, es una decisión que le corresponde al partido. [...] No me negaría”, afirma.

Por ahora, Chávez está culminando su tesis de Maestría en Derecho Constitucional en una universidad privada. En esta, sostiene que Valentín Paniagua “nunca fue presidente del Perú”, sino que –a su juicio– se le debería denominar “presidente del Congreso encargado transitoriamente del despacho presidencial o de las funciones de la Presidencia de la República”.

Quien también tuvo amplia experiencia como parlamentaria e integró el Gabinete en los dos gobiernos de Alan García es Mercedes Cabanillas, conocida representante del Partido Aprista. Ahora se desempeña como asesora de la bancada de su agrupación.

“Son diversas actividades, sobre todo análisis político, proyecciones. Es una labor de coordinación en cuanto a prioridades, análisis de coyuntura, temas. La vida política, para el que tiene compromiso social, no se agota en el Congreso”, indicó a este Diario.

—Después del hemiciclo—

El Comercio también conversó con los legisladores que cuentan con más reelecciones, quienes en el 2021 cumplirán más de dos décadas en el Parlamento.

Yonhy Lescano ha reiterado su intención de ser precandidato presidencial de Acción Popular. Otras de sus opciones son ejercer la docencia en una universidad de Puno –su región natal– y trabajar como abogado en un estudio familiar en esa región y en Lima. No descarta la posibilidad de convertirse en asesor en el Congreso.

“Desde hace algún tiempo, con un sector del partido ya habíamos estado viendo presentar la postulación interna para la elección presidencial del 2021. El partido tiene una gran posibilidad de ganar, sea conmigo u otro candidato”, afirmó.

En tanto, Luz Salgado dijo que hace un año decidió que este sería su último período congresal y se dedicará a proyectos personales.

“Después de haber sido electa seis veces y haber tenido el voto popular, yo me puedo dar por satisfecha y dar pase a otras generaciones, a otros postulantes que puedan tener la dinámica para poder seguir trabajando”, comentó.

Reveló también que espera terminar una “publicación personal”, no necesariamente ligada a la experiencia parlamentaria. “Siempre voy a opinar de política. Cuando uno es político, no deja de opinar. Y yo soy además periodista”, declaró.

Otro experimentado parlamentario, Jorge del Castillo, cree que el resultado del referéndum representa una oportunidad para nuevos cuadros. Contó que seguirá haciendo política y consideró que “su deber” es ayudar a las nuevas figuras de su partido.

Expresó además que en el próximo congreso del Apra, programado para mayo del 2019, no buscará la secretaría general.

“Cuando uno es político de vocación, no es político en función del cargo público. La política es una carrera de largo aliento en la que hay que ir escalón por escalón. Gracias al Apra fui regidor, alcalde, prefecto, diputado, primer ministro, congresista”, manifestó.

Hasta ahora hay 23 partidos de alcance nacional con inscripción vigente y uno está en proceso de inscripción. De ahí saldrán los nuevos candidatos al Congreso. Los salientes legisladores podrían volver en el 2026.