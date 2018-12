El congresista Juan Sheput consideró hoy que Peruanos por el Kambio, al no solicitarle al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizar campaña en el referéndum, “ha perdido una brillante oportunidad” para consolidarse como partido oficialista. Agregó que la agrupación debió defender el voto de la opción expresada por el presidente Martín Vizcarra.

Vizcarra indicó que él está a favor de la reforma de Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la fiscalización de los aportes a las campañas y la no reelección de congresistas, pero rechazó el retorno a la bicameralidad, porque argumentó que el Parlamento desnaturalizó el proyecto del Ejecutivo a cambiar los términos de la cuestión de confianza.

“No puedo señalar [si fue un error o no no hacer campaña y no disponer de personeros], pero [Peruanos por el Kambio] ha perdido una brillante oportunidad de consolidarse como partido oficialista […] La batuta de la defensa del voto la debería tener Peruanos por el Kambio”, manifestó el ex ministro de Trabajo en comunicación con El Comercio.

Sheput también defendió la carta que él y la congresista no agrupada Patricia Donayre le enviaron al presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, en la que le solicitan suprimir los cambios hechos por el Parlamento a la cuestión de confianza de la consulta sobre el retorno de las dos cámaras.

“Es un esfuerzo cívico, porque el presidente [Vizcarra] se ha manifestado sobre una trampa que va junto a la bicameralidad, que ya ha sido declarada que no es constitucional por el Tribunal Constitucional. Entonces, la gente podría votar en contra de la bicameralidad porque cree que esa trampa se va a consolidar, pero no va a ser así”, subrayó.

“El Tribunal Constitucional ha señalado que eso [los cambios que hizo el Congreso a la cuestión de confianza] violan el núcleo duro de la Constitución. Por eso, es que pedimos una precisión”, añadió.

Juan Sheput indicó que un pronunciamiento del colegiado puede permitirle al jefe de Estado “aclarar sus conceptos”.

“García práctica una política pre moderna”

De otro lado, el congresista oficialista señaló que el ex presidente Alan García, a quien Uruguay le negó el asilo diplomático, “práctica una política pre moderna”.

“García es pre moderno y usa una política anacrónica, como la de la desinformación. Anunció un golpe de Estado y la toma del Ministerio Público sabiendo que eso no iba a suceder, todo eso ha ido en contra de la credibilidad del ex presidente y del Partido Aprista”, subrayó.