La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, defendió el trabajo del grupo durante la sesión de este miércoles, en donde finalmente no se llegó a aprobar un dictamen sobre la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), frustrando así la posibilidad de que este tema pueda ser evaluado en el pleno de este jueves 13.

"Hay un trabajo que se tiene que hacer y tenemos que ponernos de acuerdo", señaló Rosa Bartra ante la prensa luego de dar por concluida la sesión de la Comisión de Constitución. En la víspera, este grupo acordó un cronograma que contempla tener un predictamen el viernes 14 de septiembre.

Consultada por lo señalado en la víspera por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, respecto a que el tema se debatiría en el pleno del jueves, Rosa Bartra reiteró que la comisión está dentro de los plazos.

"Estamos dentro de los plazos. Iniciar el debate no significa necesariamente concluirlo [...] Hay una agenda que no solo incluye este tema en el debate. Se verá lo que esté programado en esa agenda. Yo no hago la agenda [del pleno]", respondió.

La congresista de Fuerza Popular detalló que uno de los puntos polémicos por los que no se llegó a un consenso para aprobar un dictamen hoy fue la posibilidad de que el nuevo CNM revise los nombramientos de jueces y fiscales aprobados previamente.

"Hay posiciones absolutamente discrepantes en este tema. Tendríamos que encontrar una fórmula que esté a la altura de las circunstancias. Hay una situación muy difícil que también podría prestarse al abuso, de acuerdo a lo que han dicho hoy los parlamentarios", informó Rosa Bartra.

Cabe recordar que, en el cronograma de trabajo de la Comisión de Constitución aprobado esta semana, se establece que hacia este viernes 14 de setiembre habría plazo para emitir un predictamen relacionado a la reforma constitucional del CNM.

Bartra dio declaraciones a la prensa luego de que culminara la sesión. Antes de que esta finalizara y frente a un pedido del parlamentario Gino Costa para sesionar antes del pleno del jueves a fin de tener un dictamen, manifestó: "El presidente del Congreso ha manifestado su mejor disposición —que creo la comparten usted y todas las fuerzas políticas— de que la reforma del sistema de justicia se impulse. Nosotros estamos comprometidos con eso y vamos a tomarnos el tiempo que la reflexión y la seriedad requiere. Los tiempos parlamentarios están establecidos y tienen que respetarse".