Carlos Tubino: "Fuerza Popular no se opone en lo absoluto a la reforma política"

El vocero titular de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseguró este domingo que la bancada fujimorista "no se opone en lo absoluto" a la reforma política.

Explicó que la demora en el debate de las iniciativas de reforma presentadas por el Gobierno se produce porque se trata de cambios constitucionales que son "para siempre".

►Directores de ministerios duran en sus cargos poco más de medio año

►En las entrañas del ‘club de la construcción’

“No en absoluto, no nos oponemos a la reforma política y aprovecho para llamar a la reflexión porque parece que no se entiende, una reforma constitucional es para siempre”, sostuvo en diálogo con la agencia Andina.

El legislador detalló que cada proyecto de reforma política tiene ser analizado debidamente y que esto no puede "satanizarse" cuando no coincide con la postura de Fuerza Popular como lo ocurrido con la iniciativa que planteaba cambios en la inmunidad parlamentaria.

Cuestionó, en ese sentido, que las críticas por el archivo de dicho proyecto se dirijan contra los miembros de su bancada, pese a que otras agrupaciones también lo rechazaron.

Tubino recordó que durante el debate el congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) fue uno de los que más se opuso a que sea el Poder Judicial el que decida sobre el levantamiento del fuero parlamentario como planteaba la iniciativa del Ejecutivo.

“Son varias bancadas, a excepción de Nuevo Perú, Frente Amplio y la bancada oficialista, los que votaron [para archivar el] proyecto. No se puede hablar como si fuera solo Fuerza Popular la que votó en contra, la posición de rechazo fue unánime en los partidos democráticos”, señaló.

“Los congresistas son elegidos por el pueblo, los magistrados no. Por qué una persona que no es elegida por el pueblo puede esgrimir política y jurídicamente sobre un congresista. Eso es lo que no se entiende”, remarcó.