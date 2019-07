Aprueban que partidos vigentes tengan elecciones internas solo con afiliados

La Comisión de Constitución aprobó que antes de las elecciones generales del 2021, los partidos políticos ya inscritos puedan realizar, por única vez, elecciones internas solo con sus afiliados.

La propuesta fue establecida a través de una disposición complementaria transitoria elaborada por el equipo técnico del grupo de trabajo. Fue aprobada con 8 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones.

El Poder Ejecutivo planteó inicialmente que tanto militantes, como no militantes, participen obligatoriamente en las elecciones internas para elegir a los candidatos a la Presidencia de la República, Congreso, gobiernos regionales y alcaldías.

Sin embargo, la Comisión de Constitución agregó una disposición transitoria para que dicha norma rija solo sobre las organizaciones políticas inscritas después de que entre en vigencia la ley en debate.

Precisamente, durante el debate, la congresista Luz Salgado (Fuerza Popular) resaltó la necesidad de establecer una diferencia entre los partidos políticos ya establecidos y los nuevos.

“De lo que se trata es que los partidos inscritos que hemos recogido nuestras firmas, que llevamos más de 20 años, no pueden ser igual que los partidos que recién se inician y esto se tiene que dejar muy en claro en la norma redactada”, precisó.

El artículo aprobado también establece que, luego de las elecciones internas, los partidos políticos deberán realizar elecciones primarias, donde deberán obtener al menos el 1,5% de los votos emitidos en ese proceso. De no superar dicha valla, perderán su inscripción y no podrán participar de las elecciones generales.

Durante el extenso debate, Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista) manifestó que la Ley de Organizaciones Políticas (antes Ley de Partidos Políticos) contempla desde el 2004 la posibilidad de que los ciudadanos afiliados voten al interior de la agrupación; sin embargo, eso no es obligatorio.

“La Ley de Partidos Políticos, desde el año 2004, contempla la posibilidad de que ciudadanos no afiliados voten al interior del partido político, pero no es obligatorio, esa es la diferencia. Entonces, la modalidad no es la misma porque una cosa es que vayan todos los ciudadanos obligatoriamente a una votación interna y otra es que vayan voluntariamente”, refirió.

A su turno, la congresista Marisa Glave (Nuevo Perú) aclaró que la ley actual permite que un partido político tenga la posibilidad de tener elecciones libres abiertas a la ciudadanía y que esto no se está implementando con este proyecto de reforma política.

“Hoy ya existe la opción de elecciones libres, abiertas a la ciudadanía, la ley lo permite. Si un partido político quiere elegir a su candidato de manera libre y abierta, lo puede hacer, nadie está inventando la pólvora, eso está, entonces, no digamos que hoy vamos a crear un mecanismo que va a generar algo que puede distorsionar la voluntad popular y que no podrá expresarse. Hoy, si un partido quiere hacer elecciones abiertas, lo puede hacer”, dijo.