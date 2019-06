Elecciones internas de partidos: ¿Cómo fueron para los comicios del 2016?

La democracia interna en los partidos políticos es el tema central de uno de los seis proyectos que el Ejecutivo ha priorizado en torno a iniciativas de reforma política presentadas al Congreso como parte de la cuestión de confianza aprobada.

La situación actual es el siguiente. La Ley de Organizaciones Políticas (LOP) vigente establece que las candidaturas sujetas a elección interna son las referidas a presidente y vicepresidentes de la República; representantes al Congreso y Parlamento Andino; gobernador, vicegobernador y consejeros regionales; alcalde y regidores de los concejos municipales y cualquier otro que disponga el estatuto de la agrupación. Esto bajo tres modalidades.

Pero de acuerdo al proyecto de ley, bajo esa normativa “lo que tiende a ocurrir es que los cargos de elección popular se mercantilizan; en otros, se deciden de manera arbitraria, autoritaria o improvisada por las dirigencias”, lo cual genera que las autoridades electas tengan un compromiso muy débil con las organizaciones políticas y atenta contra la calidad de la representación. Por ello, el Ejecutivo propone elecciones internas para cargos de elección popular a realizarse de forma simultánea, a nivel nacional, con voto secreto y obligatorio de afiliados y no afiliados, y organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Lo que dice la Ley de Organizaciones Políticas.

—Solo 4 pidieron apoyo a ONPE—

¿Qué ocurrió en el marco de las elecciones generales del 2016? El cronograma electoral de entonces estableció que los partidos realicen elecciones internas de candidatos a la Presidencia de la República del 13 de octubre al 21 de diciembre del 2015 y de postulantes al Congreso y Parlamento Andino del 13 de octubre del 2015 al 20 de enero del 2016.



Según informó la ONPE a El Comercio, solo 4 de las 21 organizaciones políticas vigentes por entonces solicitaron asistencia técnica a la institución para sus actos de democracia interna.

Una fue Acción Popular. El 20 de diciembre del 2015 eligió a su plancha presidencial liderada por Alfredo Barnechea a través del voto universal, libre, voluntario y secreto de sus afiliados, quienes votaron en 276 mesas de sufragio instaladas en 81 locales de votación a nivel nacional. Mientras tanto, los postulantes al Congreso fueron electos a través de la modalidad de delegados un mes después.

Elecciones internas de Acción Popular.

En el Partido Aprista Peruano, el fallecido ex presidente Alan García fue el único precandidato a la presidencia. Resultó elegido el 18 de octubre del 2015 con 272.153 votos válidos de ciudadanos afiliados y no afiliados, según informó en su momento el tribunal electoral de la agrupación. También se eligió a los delegados encargados de designar a los demás miembros de la plancha, que finalmente tuvo a Lourdes Flores (PPC) como postulante a la vicepresidencia como parte de la extinta Alianza Popular.

En diciembre del 2015, el Partido Aprista Peruano realizó elecciones internas con el fallecido Alan García como único precandidato. Así, fue ratificado como aspirante a la presidencia. (Foto: Rolly Reyna)

En cuanto al partido Peruanos por el Kambio (Ppk), el economista Pedro Pablo Kuczynski (PPK) anunció su precandidatura en abril del 2015, mucho antes del plazo oficial para comicios internos. Pero fue posteriormente ratificado por una asamblea de delegados.

El Partido Humanista Peruano tuvo como único precandidato al ex gobernador regional de Lambayeque Yehude Simon, quien fue ratificado el 20 de diciembre del 2015 mediante una asamblea de delgados. La agrupación retiró posteriormente su plancha presidencial y las listas al Parlamento.

—¿Y los demás?—

El caso que se acerca a lo que plantea el Ejecutivo es el del Frente Amplio. La organización realizó el 4 de octubre del 2015 una consulta ciudadana abierta, donde Verónika Mendoza resultó electa al vencer a otros seis contrincantes, entre ellos el actual legislador Marco Arana. Según informó el partido, participaron 31.693 ciudadanos de forma voluntaria a nivel nacional y en las ciudades de Nueva York y Madrid, quienes votaron en 388 mesas de sufragio.



Resultados de la consulta ciudadana que realizó el Frente Amplio.

Aunque dicho procedimiento no podría llamarse elección interna o primaria oficial, pues se dio antes del plazo establecido, finalmente Mendoza fue ratificada por la organización. El 10 de enero realizaron una consulta similar para determinar a los aspirantes al Congreso.

Una situación particular también se dio en el partido Democracia Directa (ex fonavistas). Su líder Andrés Alcántara había ganado las elecciones internas abiertas realizadas como parte de la coalición de agrupaciones de izquierda Unidad Democrática, dejando atrás a rivales como el ex consejero del CNM Gonzalo García Núñez y el ex congresista Sergio Tejada. Sin embargo, la alianza se rompió tras acusaciones de fraude y el candidato terminó siendo Gregorio Santos, quien al momento de ser designado se encontraba preso.

En cuanto a otras agrupaciones y candidatos presidenciales de aquella ocasión —como Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Perú Posible (Alejandro Toledo) o Alianza para el Progreso (César Acuña)— las elecciones internas se dieron por la modalidad de delegados y fueron prácticamente ratificaciones de liderazgos partidarios, pues hubo listas únicas.

DATOS



— De cara a las elecciones generales del 2011, la ONPE dio asesoría técnica para elecciones internas de 12 partidos: Acción Popular, Cambio Radical, Fonavistas del Perú, Fuerza 2011, Fuerza Social, Partido Aprista Peruano, Somos Perú, Partido Humanista Peruano, Partido Popular Cristiano, Perú Posible, Restauración Nacional y Todos por el Perú.



— Para las elecciones municipales y regionales del 2018, solicitaron asistencia técnica 11 agrupaciones: Acción Popular, Democracia Directa, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Juntos Por el Perú, Partido Aprista Peruano, Partido Democrático Somos Perú, Partido Popular Cristiano, Perú Nación, Peruanos por el Kambio, Podemos por el Progreso del Perú y Todos por el Perú.