Reforma política: la paridad no la tiene fácil en el Congreso

Que las mujeres no podemos “ser llevadas a patadas” a integrar listas de candidatos al Congreso, que no debemos ser incluidas “por el hecho de ser mujeres”, o que el Ejecutivo no puede pretender en una actitud paternalista “decirnos cómo votar y a quiénes elegir”. Estas fueron algunas frases usadas ayer por las legisladoras fujimoristas Lourdes Alcorta y Rosa Bartra, respectivamente, para expresar su rechazo a la propuesta del presidente Martín Vizcarra de incluir la paridad y alternancia en las listas de candidatos al Congreso en la Ley Orgánica de Elecciones.

Estos mecanismos se debaten en la Comisión de Constitución, que preside Bartra, como parte del paquete de la reforma política.

A ellas se sumó su colega Luz Salgado, quien paradójicamente recordó que en los años noventa ella fue promotora de la cuota de género, que hoy es de 30%.

También intervinieron en contra de la paridad panelistas invitados por Bartra, como el ex primer vicepresidente de la República Francisco Tudela; la historiadora y directora del INC durante el gobierno aprista Cecilia Bákula; y la directora de la Fundación para la Familia, Giuliana Caccia.

—‘Injusticia’ y ‘atentado’—

Tudela afirmó que un mecanismo como la alternancia “introduce lamentablemente un elemento de injusticia” y “una falta de respeto al carácter privado de los partidos políticos”.



Bákula dijo que se siente “mortificada” cuando, por ser mujer, se le considera población vulnerable, y que una mujer participa en política como ciudadana y no por su género.

Giuliana Caccia, quien mientras participaba en el debate era criticada en las redes sociales por considerarse que poco podía aportar, afirmó que era “un atentado contra la dignidad de la mujer” tener leyes de apoyo para que haya igualdad entre hombres y mujeres.

—A favor de la paridad—

Distinta fue la postura de los fujimoristas Alejandra Aramayo y Miguel Torres. La primera envió un escrito que fue leído por Torres. La congresista se encuentra internada en una clínica.



Aramayo argumentó que en países donde se ha implementado la paridad, como México, la participación de la mujer en política es mayor.

Torres preguntó si los presentes en la sesión tenían claro que las cuotas sirven para asegurar la participación y no para ser elegido. Sobre el porcentaje de participación, opinó que podía ser progresivo hasta llegar al 50% que plantea el Ejecutivo.

Añadió que la actual situación requiere cuotas y la paridad ayuda a hacer más equitativo nuestro sistema.

A favor de la reforma también se pronunció el magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Raúl Chanamé, quien recordó que el órgano incluyó en su proyecto de Código Electoral estos mecanismos para conseguir una participación igualitaria de hombres y mujeres.

En el mismo sentido lo hizo la exviceministra de la Mujer y magíster en Derecho Constitucional Violeta Bermúdez. Ella mencionó de paso que fue alumna de Francisco Tudela.

También pidió desterrar “mitos” como que “no hay suficientes mujeres interesadas en la política”, o que la paridad deja de lado la meritocracia. Sobre esta última, dijo que le toca a cada partido presentar a sus mejores candidatas y candidatos.

En tanto, Mercedes Aráoz (PpK) aprovechó su turno para compartir lo difícil que fue para ella ser la primera ministra de Economía y Finanzas del país por las duras críticas que recibió por su condición de mujer.

“Se dijo que iba a ser una ministra light por ser mujer”, recordó. Mientras que Marisa Glave, de Nuevo Perú, habló sobre la necesidad de que luego de la paridad se apruebe el financiamiento de la capacitación de mujeres en los partidos.

Por la tarde, la comisión invitó al expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez, al constitucionalista Samuel Abad, entre otros, para debatir el proyecto de la inmunidad parlamentaria.

Está previsto que los tres dictámenes que están pendientes se aprueben este viernes en la Comisión de Constitución y la próxima semana en el pleno.