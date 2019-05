"No hay una sola circunstancia que evidencie que hay autoritarismo del Gobierno"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, descartó este martes que exista algún tipo de autoritarismo por parte del Gobierno encabezado por el presidente Martín Vizcarra.

En ese sentido, explicó que la decisión de no asistir a la Comisión de Constitución adoptada esta mañana se produjo a raíz de diversos "idas y vueltas" con el Parlamento con respecto al cronograma de debate de los proyectos de reforma política.

"No hay una sola circunstancia que pueda evidenciar que ha inducido un autoritarismo [...]. Nosotros somos respetuosos de la potestad deliberativa del Poder Ejecutivo. Entendemos cuáles son las competencias y roles de cada poder del Estado", sostuvo en una entrevista con RPP.

"[Rosa Bartra] desconoció un nuevo cronograma de programación de la agenda de esa comisión, a pesar de que el señor Tubino dijo y lo dejó en manos del primer ministro, horas más tarde lo desconoce. Ese desconcierto de idas y vueltas, obviamente, generaron una evaluación debida y finalmente nos llevó a esta determinación", explicó.

Este martes estaba programada la presencia del primer ministro Salvador del Solar y del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en la Comisión de Constitución para exponer los proyectos de la reforma política.

No obstante, ambos acudieron al Congreso acompañados del mandatario, quien justificó que sus ministros no se presentaran en dicho grupo de trabajo por no darse las condiciones adecuadas, luego que la Comisión de Constitución archivara el proyecto referido a la inmunidad parlamentaria ante de escuchar al Ejecutivo.

Zeballos consideró que el Parlamento "está sobredimensionando sus competencias y no está respetando su rol constitucional", puesto que insisten en posiciones observadas por el Tribunal Constitucional (TC) para reducir el margen de acción del Gobierno respecto a la cuestión de confianza.

"¿A qué estamos jugando? Tenemos un Congreso que se está sobredimensionando en sus competencias y que no está respetando roles. Si hablamos de alteración al orden constitucional, aquí hay una evidencia", manifestó.