"La reforma quedó atrapada en una renovada confrontación entre Congreso y Ejecutivo"

Martín Tanaka, miembro de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, lamenta que hechos coyunturales como la interpelación a la ministra de Educación hayan afectado el debate de la reforma política en el Congreso. Para el politólogo el único camino que permitirá salir del entrampamiento es el del diálogo y la búsqueda de consenso.

— ¿Cómo superar este entrampamiento de la reforma política luego de que la Comisión de Constitución aprobara un cronograma que no prioriza los proyectos del Ejecutivo?

Estos días donde están interpelando a la ministra [de Educación] y hay todo tipo de discusiones, la reforma ha quedado atrapada en esta renovada confrontación entre Congreso y Poder Ejecutivo. Eso ha entrampado gravemente el asunto, entonces de un lado está 'el Ejecutivo incapaz que está pechando al Congreso' y del otro lado 'el Congreso obstruccionista'. Eso ha hecho que todos asuman posiciones defensivas y el resultado es este.

— ¿Qué hacer?

Tratando de evitar esa polarización y discutiendo el tema de fondo: qué podemos hacer para que el 2021 tengamos elecciones que nos lleven a tener mejores representantes. El Ejecutivo ya hizo una propuesta y lo ideal sería que quede claro qué dicen las diferentes fuerzas políticas al respecto, y que tomen en cuenta el sentido de la urgencia. El Congreso tiene derecho a decir 'no nos tienen por qué marcar la agenda', entonces que se evidencie cuáles son las propuestas que ellos tienen.

— ¿Ve una actitud confrontacional de parte de la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, por ejemplo?

En general creo que todos los actores involucrados se han contagiado de este clima, y yo no quiero colaborar en esa dirección. Entiendo que la congresista Bartra hace su trabajo recibiendo las propuestas del Ejecutivo y sumándolas a todas las iniciativas que hay en el Congreso, cosa que puede estar bien, pero que no recoge el sentido de urgencia y los plazos que manejamos.

— Y la norma señala que los proyectos del Ejecutivo enviados con carácter de urgencia al Congreso deben tener prioridad.

Exactamente, eso está en la Constitución y no queda claro, es decir, la congresista Bartra ha hecho un cronograma donde se van a discutir una gran cantidad de proyectos que pasan el centenar. Es importante tener claro las prioridades y puntos secundarios. ¿Qué vamos a hacer con la inmunidad parlamentaria? ¿Qué vamos a hacer con las elecciones internas de los partidos? ¿Qué vamos a hacer con el financimiento de la política?

— ¿Hacer cuestión de confianza por esta reforma podría ser una camino para el Ejecutivo?

En este momento francamente no lo veo.

— Empeoraría los ánimos.

Claro, sería escalar el conflicto, echarle gasolina al fuego, y creo que al contrario deberíamos mas bien aislar esta discusión de la coyuntura política y de la confrontación.

— ¿Hay motivo para pensar que los actuales partidos políticos se ven amenazados por los proyectos de reforma y por eso no les dan prioridad?

Algunos probablemente tengan esa lógica, por eso es que yo creo que es muy importante que volvamos a discutir los temas.

— Desde el Congreso se afirma que el Ejecutivo pretende presionarlos.

La presión no tiene que ver con que el Ejecutivo quiera presionar sino con el hecho de que si no se aprueba en esta legislatura las reformas constitucionales ya no van a ser válidas para el 2021. Por ejemplo, sobre la inmunidad parlamentaria me parece que es legítimo que los parlamentarios expresen su desacuerdo, entonces qué proponemos, cuál es la salida que elaboramos para que no se cometan abusos con la inmunidad. En el camino de la discusión se puede llegar a un acuerdo que de repente es mejor que la propuesta inicial.

— ¿Han tenido oportunidad de conversar con el presidente sobre este escenario adverso para la reforma?

Nosotros tenemos comunicación con diferentes sectores, no solamente con el Poder Ejecutivo. También hemos buscado tener contacto con parlamentarios. Yo entiendo que nuestro papel ahora es tratar de ayudar a que la reforma salga independientemente que fuimos nombrados como comisión por el presidente de la República. A nosotros nos interesa que esto salga y hay fuerzas políticas en el Parlamento comprometidas con esto.

— ¿Cuál debería ser la actitud del gobierno para lograr que esta reforma avance?

Para que este tema salga debe merecer una atención más constante y más detallada por así decirlo. El Ejecutivo cumplió con presentar los proyectos de ley pero para que esto pueda avanzar uno tiene que convocar, conversar, consensuar, coordinar con los diferentes grupos parlamentarios, creo que allí se podría haber avanzado un poco más.

— ¿El gobierno podría retomar las rondas de diálogos con las bancadas?

Exacto, yo creo que por allí va la cosa, de manera tal que evitamos malos entendidos porque mucho del debate se da alrededor de cosas que no se han entendido bien, como si nosotros los comisionados pensáramos que se tiene que aprobar al 100% y al pie de la letra lo que hemos planteado, o sino será una porquería. Ninguno está en esa actitud. Esto es debatible, mejorable, creo que si se conversara más, se podría avanzar más.