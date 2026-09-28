El diputado Jesús Pérez Alccahuamán (Juntos por el Perú) tendrá que debatir desde la Comisión de Energía y Minas el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo de ampliación vence en diciembre. Mientras tanto, ha contratado en su despacho a dos personas vinculadas a la minería informal.

Uno de ellos es Elías Wilfredo del Carpio Gómez, incorporado como su asesor principal. Del Carpio cuenta actualmente con dos inscripciones vigentes en el Reinfo, correspondientes a dos derechos mineros ubicados en Paramonga, Barranca. Además, es gerente general, desde el 2012, de Minera Huarmey S.A.C., empresa que registra una inscripción vigente en Huarmey, Áncash, y otra suspendida en Paramonga.

Sus vínculos empresariales con el Reinfo se extienden a otras cuatro empresas. Minera Huaycoloro S.A. tiene una inscripción suspendida en San Antonio, Huarochirí, Lima; Tecnológico Superior Minero Metalúrgico S.A.C. registra otra en el mismo distrito; Empresa Minera Norte Chico S.A.C. tiene una inscripción suspendida en Paramonga; y Minera Cachachi Gold S.A.C., una en Cachachi, Cajabamba, Cajamarca.

Pero esos no son los únicos vínculos con el registro informal. Del Carpio fue candidato al Senado por Huánuco por Podemos Perú en las últimas elecciones y, para su campaña, recibió aportes de Herminio Daga Salgado, quien también tiene vínculos con la actividad minera. Es subgerente de Corporación Daga Hnos. S.A.C. y gerente del Complejo y Mirador Turístico Condor Pasa S.C.R.L., ambas con inscripciones suspendidas en el Reinfo.

En su hoja de vida, Del Carpio se presentó como consultor en asuntos mineros, metalúrgicos y ambientales, aunque en Sunedu solo figuran estudios en Economía y Administración de Empresas. En el despacho de Jesús Pérez, ha sido contratado en el cargo de mayor jerarquía, con una remuneración aproximada de S/14.700.

El segundo contratado por Pérez es José Gabriel Mendoza Salazar, quien es bachiller en Educación y trabaja como técnico en su despacho, con un sueldo mensual de S/5.817.

Mendoza registra dos inscripciones suspendidas en el Reinfo, ambas en Andahuaylas, Apurímac, la misma región por la que Pérez llegó al Congreso. Además, para su campaña electoral, Mendoza aportó en efectivo, a través de cuatro entregas, más de S/5.000.

Mendoza Salazar tiene inscripciones suspendidas en Reinfo.

Cabe resaltar que, antes de llegar al Congreso, Jesús Pérez fue dirigente de la Federación Regional de Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac (Fedecim) y ocupó la secretaría general de la Asociación Minero Agropecuaria Totora Oropesa (Amato). En su hoja de vida también declaró haber sido gerente de Empresa Minera Vilsur S.A. El Comercio intentó comunicarse con el diputado sin éxito.

La Comisión de Energía y Minas tendrá que abordar en los próximos meses el futuro del proceso de formalización minera. La ampliación del Reinfo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que entre en vigor la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento. El Ejecutivo ha anunciado que presentará una propuesta para establecer un nuevo marco regulatorio para este sector y definir las condiciones bajo las cuales continuará el proceso de formalización.

Otro despacho

El caso de Pérez no es el único dentro de la Cámara de Diputados. Carmen Duarte Patiño, del Partido del Buen Gobierno, tiene en su despacho a Rafael Eugenio Sotomayor Gutiérrez, quien registra una inscripción suspendida en el Reinfo en Chupaca, Junín, región de donde proviene la diputada.

Sotomayor ha sido contratado como coordinador del despacho de Duarte, con un sueldo mensual de S/2.300. La congresista Duarte, quien es suplente en la Comisión de Energía y Minas, tampoco respondió nuestros mensajes.