Relación entre Ejecutivo y Congreso: idas y vueltas luego del mensaje a la nación

Tal como lo hizo el 28 de julio del 2018, el presidente de la República, Martín Vizcarra, aprovechó su más reciente mensaje a la nación por Fiestas Patrias para formular un anuncio que ha marcado la pauta política de los meses subsiguientes.

En el primer caso, la discusión radicó en torno a la realización de un referéndum por la reforma judicial y política; mientras que este año la atención gira alrededor del proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 2020.

En ambas situaciones la respuesta del Congreso, y más precisamente de la bancada de Fuerza Popular, ha sido similar: cuestionamientos en fueros públicos y también en oficiales, como la Comisión de Constitución del Parlamento, hacia las propuestas cursadas por el Ejecutivo.

Y pese al diálogo protagonizado por el mandatario y el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, este martes en Palacio de Gobierno, los roces entre ambos poderes del Estado han continuado siendo noticia.

Los conflictos más recientes han tenido como epicentro la Comisión de Fiscalización y Contraloría, donde se ha aprobado pedir facultades al pleno del Parlamento para investigar presuntas irregularidades en el mensaje a la nación que ofreció Vizcarra, el mismo en el que anunció su propuesta para el adelanto de elecciones.

Igualmente, el Gobierno no ha recepcionado positivamente la creación de un grupo de trabajo al interior de Fiscalización para que se "investigue la metodología y las acciones que emplean las empresas encuestadoras para obtener sus resultados publicados".

“Podemos hacer cosas que no dejan de sorprendernos - al ocurrir menos de 24 horas después de la reunión que el presidente de la República ha tenido con el presidente del Congreso en los términos más cordiales. Ahora resulta que tenemos una comisión investigadora para ver si el Consejo de Ministros autorizó al presidente [Vizcarra] hacer la propuesta que estamos discutiendo [adelanto de elecciones] o una comisión para investigar a las encuestadoras”, dijo el primer ministro Salvador del Solar este miércoles durante su presentación en la Comisión de Constitución del Parlamento.

Horas después, el jefe del Estado indicó que "parece que el Congreso se olvida de su función de legislar", en alusión a que varios de sus ministros (Salvador del Solar, Vicente Zeballos, Zulema Tomás y Francisco Ísmodes) debieron acudir este miércoles al Palacio Legislativo por citaciones de diversas comisiones congresales.

Repasa en esta cronología las ideas y vueltas de la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento tras el anuncio del proyecto de adelanto de elecciones generales al 2020.

► 1 de agosto

El presidente Martín Vizcarra aseguró que sí es posible cumplir con los plazos necesarios para la realización de un referéndum por el proyecto de adelanto de elecciones. Según acotó, solo es necesaria la voluntad del Parlamento.

"Por ahí dicen que no se puede, que no hay tiempo, que no se va a lograr y miren, qué coincidencia, son los mismos que decían que no se podían hacer los [Juegos] Panamericanos", criticó.

► 15 de agosto

Mercedes Araoz, Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca renunciaron a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK).

► 16 de agosto

La vocera titular de Fuerza Popular, Milagros Salazar, indica que la salida de la actual crisis política pasa por la renuncia del presidente Martín Vizcarra.

► 19 agosto

El titular del Congreso Pedro Olaechea invocó al presidente Vizcarra, a través de un comunicado, a trabajar en una agenda conjunta. También le manifestó que no tenga miedo de gobernar.

► 21 agosto

Olaechea volvió a pronunciarse para invitar a Vizcarra a un diálogo franco, directo y sin intermediarios. "Las puertas del diálogo están abiertas", señaló.

► 22 agosto

Vizcarra respondió públicamente que "siempre estamos dispuestos a dialogar". También aclaró a Olaechea que gobierna todos los días.

Ese mismo día Olaechea saludó disposición de Vizcarra a conversar y le pidió vía Twitter que ponga día y hora. Incluso sugirió como lugar la Iglesia de San Francisco.

► 23 agosto

Martín Vizcarra señaló que la reunión con Olaechea se debe realizar en Palacio de Gobierno, que es la instancia “que corresponde". Subrayó que el tema principal será el adelanto de elecciones.

Olaechea dejó una carta en Palacio de Gobierno para coordinar la reunión con Vizcarra. Dijo estar a la espera del día y hora para la cita solicitada.

► 25 de agosto

El mandatario señaló que la fecha se iba a definir al día siguiente pues iban a coincidir en una reunión del Consejo de Justicia en Palacio.

► 26 de agosto

Antes de partir a la reunión del referido consejo, Olaechea planteó que la agenda de diálogo incluya empleo, seguridad ciudadana, reconstrucción del norte y por último el adelanto de elecciones.

► 28 de agosto

El presidente Vizcarra señaló que la reunión se iba a dar la semana siguiente y que solo era cuestión de coordinar agendas.

► 2 de setiembre

El mandatario respondió la carta de Olaechea convocándolo para el martes a las 5 p.m. en Palacio. Mencionó como puntos de la agenda: adelanto de elecciones, competitividad e infraestructura y el presupuesto público.

► 3 de setiembre

Aproximadamente por una hora y quince minutos, las máximas autoridades del Ejecutivo y el Legislativo se reunieron en Palacio de Gobierno.

► 4 de setiembre

La Comisión de Fiscalización adoptó diversos acuerdos relacionados a integrantes del Gobierno. El primero, pedir al pleno del Congreso un plazo adicional de 90 días para investigar el Caso Chinchero. Segundo, solicitar un plazo de 120 días para investigar el Caso Conirsa. Tercero, que se le brinden facultades para indagar presuntas irregularidades en el mensaje a la nación del 28 de julio del 2019. Adicionalmente a todo ello, Fiscalización creó un grupo para investigar a las encuestadoras por 60 días y, además, acordó citar a 29 involucrados en el Caso Chinchero. Cuatro ministros se presentan en diversas comisiones del Parlamento: el jefe de la PCM, Salvador del Solar, Vicente Zeballos (Minjus), Zulema Tomás (Minsa) y Francisco Ísmodes (Minem).