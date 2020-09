El parlamentario Rennan Espinoza (Somos Perú) afirmó este lunes que no tiene “ningún interés en defender” al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien afronta una serie de denuncias constitucionales en el Congreso, entre ellas dos sobre el ingreso a oficinas lacradas en el Ministerio Público, en el marco de la investigación a Keiko Fujimori por el Caso Odebrecht.

Esto luego de que se conociera que Juan Duarte Castro, quien fuera asesor de Chávarry, ahora trabaja en su despacho como consejero.

Precisamente, la oficina que había sido lacrada en el Ministerio Público fue la de Castro, quien le ordenó a la excongresista Rosa Venegas- que también laboraba para el ahora suspendido fiscal supremo- que retire material de su despacho.

“Me llamó el doctor Duarte, me dijo ’saca todo’ y yo le dije ’qué saco’, y él señaló ‘todo lo que puedas sacar’, entonces yo procedí a sacar lo que vi”, declaró Venegas.

“No tengo ningún interés en defender a Chávarry y a nadie. Duarte me dice que no tiene nada que ver, y eso lo están viendo en la fiscalía. Lo que dice Venegas y Duarte sobre si sacó o no una caja es un tema de investigación, pero mi presencia o ausencia en la subcomisión obedece a que no tengo tiempo”, manifestó Espinoza a El Comercio.

Asimismo, el portavoz de la bancada de Somos Perú señaló que conoce a Duarte desde el 2011, porque fue su asesor cuando ingresó por primera vez al Congreso con Perú Posible.

“A Duarte lo conozco hace tiempo, fue mi asesor entre el 2011 y 2016. Luego trabajó, creo, con Bienvenido Ramírez y después fue coordinador parlamentario del Ministerio Público, cuando Chávarry era el fiscal de la Nación. Todo eso él me lo ha explicado, porque en su momento le pedí una explicación”, remarcó.

Espinoza añadió que su asesor no es investigado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La bancada de Somos Perú acreditó por la tarde a Mariano Yupanqui como nuevo integrante, en lugar de Guillermo Aliaga. Felicita Tocto Guerrero lo sucederá en la secretaría de la subcomisión.

Para que se concrete el ingreso de Yupanqui, Somos Perú lo acreditó como miembro titular de la Comisión Permanente y pasó a Espinoza como integrante suplente de esa instancia.

El congresista Aliaga renunció a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, luego de que un aspirante a colaborador eficaz, en el marco de la investigación a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, lo relacionara al exjuez Walter Ríos, quien actualmente cumple prisión preventiva por pertenecer a la referida organización criminal.

Según informó “Cuarto poder”, el segundo vicepresidente del Congreso y su padre, el empresario Guillermo Aliaga Manassevitz se reunieron con Ríos cuando este aún era presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en un restaurante de La Punta. ¿El motivo? Solicitarle ayuda para archivar una denuncia en contra de Eduardo Aliaga, tío del parlamentario, por violencia familiar, que había sido entablada por su conviviente a finales de octubre de 2017.

De acuerdo al testimonio del aspirante a colaborador eficaz N°0108, en el marco de la investigación que realiza la fiscal Rocío Sánchez a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, el actual parlamentario de Somos pidió “apoyo para su tío, señalando que era su tío preferido y que le tenía mucho cariño”.