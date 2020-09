El congresista Rennan Espinoza renunció hoy a la bancada de Somos Perú, luego de que su propuesta para retirar al parlamentario Guillermo Aliaga, por sus presuntos vínculos con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, no haya recibido el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido del corazón.

“Lamento que las circunstancias, sumadas entre varias, me hayan obligado a tomar esta decisión. Lo pensé, medité y con gran dolor me voy. Hay cosas que no se pueden tolerar. Éxitos y buen viento Somos Perú”, escribió el parlamentario, quien fue portavoz de la referida fuerza política en el Legislativo, en su cuenta de Twitter.

Minutos antes, Enrique Jeri, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del referido partido, afirmó que no han recibido un pedido formal para expulsar o suspender al segundo vicepresidente del Parlamento. Agregó, en comunicación con este Diario, que la posición de Espinoza es a “título personal” y que no representa al partido.

Jeri detalló que el Comité Nacional de Ética tiene hasta 30 días para emitir un informe sobre las denuncias contra Aliaga.

Según informó el diario “Perú 21”, el parlamentario que forma parte de la Mesa Directiva registra 67 llamadas telefónicas con el abogado Marcelino Meneses Huayra en todo el año 2017.

Meneses Huayra, de acuerdo a la investigación de la fiscal Rocío Sánchez, era uno de los operadores de “Los Cuellos Blancos del Puerto” y, actualmente, se encuentra prófugo en los Estados Unidos.

Desde el entorno de Aliaga, señalaron que Espinoza impulsó su retiro de Somos Perú porque ambos se encuentran en “una guerra interna”. Esto después de que el segundo vicepresidente del Congreso incluyera a Juan Duarte, asesor del exalcalde de Puente Píedra, en su informe de hechos sobre la denuncia constitucional contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

La excongresista Rosa Venegas sindicó a Castro, quien fue consejero de Chávarry, como la persona que le ordenó retirar material de su despacho, que había sido lacrado en enero de 2019 por el fiscal José Domingo Pérez.

Aliaga renunció el lunes a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.

El parlamentario de Somos Perú- en una carta enviada al presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular)- argumentó que su salida del referido grupo de trabajo busca “evitar cualquier tipo de comentario y/o suspicacia respecto de mi actuar”. Aunque precisó que su decisión “no obedece a aceptaciones de ningún tipo de comentario contra mi persona”.

“La mejor muestra de mi actuar en contra de cualquier acto irregular son mis votaciones a lo largo de mi permanencia en la subcomisión, en donde busqué siempre procedan los casos de los denominados Cuellos Blancos, lo cual consta en actas”, subrayó.

