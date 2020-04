El portavoz de la bancada de Somos Perú, Rennan Espinoza, afirmó que, si el gobierno observa la ley que permite la liberación del 25% de los fondos de las AFP, con un tope de S/12.900, el Parlamento debe analizar sus argumentos. Aunque aclaró que, si la propuesta del Ejecutivo “quiebra el espíritu” de la norma, se debe optar por la insistencia.

— ¿Era el momento indicado para que el Congreso promulgue la Ley de Protección Policial? ¿No merecía mayor análisis?

Esa norma ha sido aprobada por el Congreso anterior, lo que ha hecho la Mesa Directiva es continuar con el trámite administrativo de su publicación, eso era lo que correspondía hacer. La ventaja de todo esto es que se pueden presentar otros proyectos para modificar o anular esto, así que tampoco es un tema que sea para toda la vida. Fácilmente puede ser corregido si hay algunas observaciones. Entiendo que el Congreso anterior con sus integrantes tenía una forma de pensar, ahora este nuevo Congreso puede tener otra, todo es mejorable.

— El presidente Martín Vizcarra afirmó que el Gobierno se opone a esta norma, que exime de responsabilidad penal a policías y militares que causen lesiones o la muerte a civiles. ¿Somos Perú respaldaría que se hagan cambios a esta ley? ¿Tienen alguna propuesta?

No, no tenemos ninguna propuesta, pero si el Ejecutivo está en contra de esto lo ideal sería que propongan un proyecto de ley. Nosotros creemos que debe haber mucho respeto hacia las autoridades, también a los ciudadanos. Sin embargo, vemos a diario [en pleno estado de emergencia] cómo los ciudadanos no valoran ese nivel de respeto, se ha visto cómo ciertas personas han sido violentas con las autoridades, ese extremo puede poner en riesgo la vida [de policías y militares]. Nunca nada es perfecto, pero se puede buscar un punto medio [en la Ley de Protección Policial], que permita garantizar la capacidad de mando de las fuerzas del orden.

— ¿El Congreso, al aprobar el retiro del 25% del fondo de las AFP, no está asumiendo un perfil populista?

No, a ver, la gente que tiene sus ahorros provisionales en las AFP frente a esta circunstancia [el estado de emergencia ante el coronavirus], que no sabemos con exactitud hasta cuándo durará, ha reclamado que se pueda liberar sus fondos para que los utilicen como crean conveniente. Tanto el Ejecutivo como el Congreso han dado normas, que permiten el retiro de este dinero, el gobierno ha creído conveniente que el retiro sea hasta de S/2.000 para los que han dejado de aportar los últimos seis meses, el Congreso fue más allá y dijo que el retiro debía ser para todos y que los montos deben ser de S/4.300, como mínimo, a S/12.900, como máximo. No creo que exista populismo, hemos dado un marco de libertad para quienes quieran retirar lo puedan hacer.

— El presidente Vizcarra dijo que el Ejecutivo y el Congreso no pueden estar nuevamente enfrentados, sobre todo en una situación de emergencia, como la actual. ¿La norma sobre las AFP puede convertirse en la primera gran discrepancia entre ambos poderes?

No, porque no pelear no significa estar de acuerdo en todo, el no pelear significa hacer ejercicio del poder constitucional que tiene cada institución y al final llegar a una posición única que permita un entendimiento mejor. El Congreso propone un retiro mínimo de S/4.300, mientras el Ejecutivo un retiro de S/2.000, cada poder tendrá la posibilidad de oponerse y cuestionar, pero al final deberán respetar la decisión a la que se arribe. El Congreso no tiene un ánimo de confrontación con el Ejecutivo, por el contrario, estamos dispuestos a contribuir como corresponde. Nuestros electores nos han enviado al Parlamento con un propósito: tener una mejor relación con las demás instituciones del Estado. Por eso el anterior Congreso fue disuelto y, paralelamente, cuestionado por la misma población. De nuestra parte no hay ánimo de generar conflicto, pero es claro que hay una posibilidad de tener opiniones diversas.

— Si el Ejecutivo decide observar la ley sobre el retiro del 25% de los fondos de las AFP, ¿el Congreso debe promulgar por insistencia? ¿O debe ir a comisiones para analizar las observaciones?

Si el Ejecutivo observa la ley, hay que analizar cuáles son sus argumentos y si resultan ser convincentes pueden ser atendidos, el Congreso podría allanarse. Pero si las observaciones quiebran el espíritu de la norma, que se trabajó en el Congreso, entonces debería ser promulgada por insistencia. Esperaremos las observaciones que el Ejecutivo haga, de encontrarlas viables, seguro se podría acceder, allanarse a ellas.

— ¿Cuál es la postura de Somos Perú sobre la declaración jurada de intereses? ¿Se debe mantener la obligatoriedad de su presentación?

Sí, debe mantenerse la obligatoriedad, no hay por qué no declarar, no hay nada que ocultar. El problema es un poco a quién hay que entregar esa información, hay que tener en cuenta que el Congreso es un poder del Estado y no podríamos entregar la información de sus integrantes a una institución de menor rango, que es [una oficina] en la PCM, en nuestro país el encargado de cautelar y hacer ese control sería la contraloría en el mejor de los casos.

— ¿Su bancada va a proponer esta modificación al DU-020?

Vamos a conversar para buscar el mejor camino antes de proponer alguna norma al respecto.

— El plazo para presentar la declaración jurada de intereses ya venció. ¿Los integrantes de Somos Perú entregaron esta información?

Bueno, como todo ya ha quedado suspendido por la pandemia, los sistemas y todo, no se puede presentar nada, todavía no hemos presentado la declaración [jurada de intereses], pero sí tenemos que hacerlo inmediatamente cuando pase todo esto. Yo entiendo que cualquier funcionario que trabaje en el sector público presente este documento en la PCM, pero el Congreso por qué tendría que presentarlo ahí, hay que tener en cuenta los rangos constitucionales que determinar la jerarquía de los podemos, parece que hubo un error en el DU-020. Está bien que un ministro presente la declaración jurada de intereses en la PCM, o un funcionario de otro nivel, pero un congresista no tiene una obediencia jerárquica ni constitucional de presentar ese tipo de documentos a la PCM. Ahí hay un error de forma, pero no de fondo. Estamos totalmente de acuerdo con la declaración jurada de intereses.

— ¿El Congreso debe aceptar la carta de renuncia de Mercedes Araoz a la vicepresidencia de la República?

Sí, porque no hay ningún argumento para no aceptarla. Yo sí creo que se debe aceptar, no hay nada en contra que amerite que no acepte.

— Hasta el momento se han realizado dos plenos, ¿cuándo se pondrá a debate la renuncia de Araoz?

No es un tema urgente, si no se trata hoy o mañana, no pasa nada, se puede tratar de acá a un par de meses cuando todo vuelva a la normalidad.

— Hay analistas políticos que cuestionan que el Congreso continúe sesionando, pese a que ya aprobaron mecanismos para reuniones virtuales. También les critican que quieran aparecer en la foto de la emergencia por el coronavirus como sea. ¿No están repitiendo errores de otros Parlamento?

La opinión de cualquier persona es respetable, es cierto que aprobamos sesionar de manera virtual, lastimosamente el mecanismo para que eso se pueda dar de manera eficiente [aún no se ha cerrado], estamos en ese proceso, ya hubo una capacitación para sesionar a través de un sistema que permite mayor asertividad. La plataforma Zoom no permite un grupo mayor, eso también tiene su demora. Frente a estas deficiencias, y tratándose en el último pleno temas importantes, en los cuales los votos iban a estar discutidos, como se dio en el control concurrente, ir a un sistema que recién iba a funcionar resultaba complicado. Respeto todas las opiniones, pero estas [críticas] nos tienen sin mayor cuidado.

La reforma política

— ¿Las elecciones primarias, a raíz de la cuarentena por el coronavirus, deben suspenderse y aplicarse a partir del 2022?

Es una muy buena alternativa, no solo por el tema de los plazos, la aglomeración de personas, la posibilidad de contagio, al tener a tantas personas haciendo cola para ir a sufragar en dos oportunidades [internas y primarias abiertas], sería oportuno suspenderlas. Adicionalmente a eso, el tema económico también podría ser un factor a evaluar, es algo que podría tener bastante sentido, ir a una elección ordinaria, como siempre ha estado planteada en el país y concluir con esta etapa que es ineludible. No podemos bajo ningún concepto pensar que no se lleven a cabo las elecciones generales, por más que estemos [en una emergencia sanitaria], tomaremos las medidas necesarias, no podemos desquebrajar el orden democrático ni el estado de derecho en el país.

— ¿La bicameralidad debe ser para el 2021 o para el 2026?

No es un tema que esté en agenda, si se tuviera que discutir, nuestra propuesta en Somos Perú es que esto se aplique para el 2026, bajo ningún concepto para el 2021.

— El congresista Chehade, quién será el presidente de la Comisión de Constitución, propone que el Senado, si se aprueba la bicameralidad, sea elegido en el 2022 en las municipales y regionales y se instale en el 2023…

Lo que no debemos permitir es que la elección del senado sea una reelección encubierta, así que yo no le veo tanto apresuramiento al tema, pero hay que analizar la propuesta. También debemos tener en cuenta que los ciudadanos son bastante renuentes a tener distintos procesos electorales, sobre todo cuando estos pueden ser confusos. Elegir eventualmente a senadores en el 2022, en medio de una elección regional y municipal, que tiene una configuración distinta [a la de una elección al Parlamento] puede llevar a una confusión. Esto es un errendo, no me atrevo a decir que sea una buena idea, aunque la vamos a analizar.

— ¿El Congreso debe transferir a la Corte Suprema la prerrogativa de levantamiento de la inmunidad parlamentaria? ¿O cree que esta debe ser eliminada?

No, no, bajo ningún concepto el Congreso tiene que entregarle a otra institución temas que el Congreso debe resolver, eso no, ni la Comisión de Ética ni el proceso de levantamiento de inmunidad, nada. Nosotros insistimos en que la inmunidad debe ser eliminada totalmente, eso será discutido en su momento cuando se necesite, bajo ningún concepto entregárselo a otra institución.

— ¿A qué se refiere cuando dice “eliminar totalmente la inmunidad parlamentaria”?

Nuestra propuesta era eliminarla totalmente, que no exista para nada. Sin embargo, en el proceso que hemos estado llevando para la conformación de la mesa hemos tenido diálogos con distintos parlamentarios, bancadas y en su mayoría habría un consenso para que sea eliminada, pero que se mantenga la protección para los delitos de opinión en el ejercicio de sus funciones. Teniendo en cuenta eso, podríamos reconsiderar nuestra propuesta e irnos por algo que pueda permitir una salida, necesitamos 87 votos, tenemos que encontrar un punto medio.

— ¿La no reelección de congresistas se debe mantener?

Sí, yo pienso que sí. A estas alturas hay que ser sinceros, es antipopular proponer un levantamiento a la no reelección, soy consciente de que todos los parlamentarios sean nuevos también es un problema y pasa factura.

— Somos Perú ha presentado un proyecto de ley para establecer que la elección de los magistrados del TC sea a través de un concurso público. ¿Cuáles son los ejes de esta propuesta?

Lo mejor que podemos hacer es buscar transparentar la elección de los miembros del TC. Es el mismo Congreso [en la propuesta de Somos Perú] dirige el concurso, el Parlamento forma una comisión multipartidaria en la que debe primar la pluralidad y no la proporcionalidad. Entonces, este grupo tendrá nueve integrantes. Y con el apoyo de técnicos, que pueden ser incluso los mismos que asesoraron a la comisión especial para la Junta Nacional de Justicia, se puede elaborar las bases y lineamientos, donde primen la meritocracia. Estas bases se deben publicar y que se inscriban las personas que crean tener condiciones. Y todo debe ser transparente, la puntuación. Y al final, que el Congreso designe.

— ¿Somos Perú irá solo o en alianza a las elecciones generales de 2021?

Mira, no hemos analizado eso todavía, así que no podría definirte cuál sería nuestra postura para el 2021. Lo que sí te digo es que estamos haciendo todo el esfuerzo con los colegas que están en distintas regiones para articular todo lo que se pueda. Sin embargo, esta pandemia ha frenado todo esto. Estamos trabajando para mejorar algunos aspectos, el 2021 es un punto por resolver.

— George Forsyth postuló y ganó la alcaldía de La Victoria con Somos Perú. ¿Su partido aún mantiene relación con él? ¿Lo están buscando para que sea una de sus cartas para el 2021?

Todavía mantenemos una cercanía, una relación, hay regidores de la Municipalidad de La Victoria que son militantes de Somos Perú, hay una relación, evidentemente. George Forsyth fue invitado, no hay una mala relación. Pero no lo hemos buscado, él tampoco, no estamos en tratativas, ya en su momento, si surge una oportunidad de dialogar, este tema no se descarta tampoco.

