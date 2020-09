El portavoz de Somos Perú, Rennan Espinoza, solicitó el retiro del congresista Guillermo Aliaga de la bancada y del partido, luego de que en los últimos días se revelara los presuntos vínculos del abogado con el exjuez Walter Ríos y otros integrantes de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puertos”.

“Como vocero de Somos Perú solicité el retiro del congresista Guillermo Aliaga, por los graves hechos conocidos. Espero tener una respuesta en los próximos minutos, por tratarse de un tema muy grave”, tuiteó Espinoza.

Como vocero de Somos Perú solicité el retiro del congresista Guillermo Aliaga, por los graves hechos conocidos. Espero tener una respuesta en los próximos minutos, por tratarse de un tema muy grave. — Rennan Espinoza (@rennanespinoza) September 1, 2020

Fuentes del partido fundado por el fallecido exalcalde de Lima Alberto Andrade indicaron a El Comercio que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) no está evaluando la salida del tercer vicepresidente del Congreso, sino que ha optado por esperar al pronunciamiento del Comité Nacional de Ética, que le abrió proceso el último domingo.

Agregaron que la agrupación será respetuosa del derecho a la defensa y de la presunción de inocencia del ex candidato a la alcaldía de Lince.

Otras fuentes señalaron a este Diario que un sector de la dirigencia sí apoya que Aliaga dé un paso al costado, pero desean que este acto se dé “sin escándalos”.

Aliaga renunció a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, luego de que un aspirante a colaborador eficaz, en el marco de la investigación a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, lo relacionara al exjuez Walter Ríos, quien actualmente cumple prisión preventiva por pertenecer a la referida organización criminal.

El parlamentario de Somos Perú- en una carta enviada al presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular)- argumentó que su salida del referido grupo de trabajo busca “evitar cualquier tipo de comentario y/o suspicacia respecto de mi actuar”. Aunque precisó que su decisión “no obedece a aceptaciones de ningún tipo de comentario contra mi persona”.

“La mejor muestra de mi actuar en contra de cualquier acto irregular son mis votaciones a lo largo de mi permanencia en la subcomisión, en donde busqué siempre procedan los casos de los denominados Cuellos Blancos, lo cual consta en actas”, subrayó.

Según informó el diario “Perú 21”, Aliaga registra 67 llamadas telefónica con el abogado Marcelino Meneses Huayra en todo el año 2017.

Meneses Huayra, de acuerdo a la investigación de la fiscal Rocío Sánchez, era uno de los operadores de “Los Cuellos Blancos del Puerto” y, actualmente, se encuentra prófugo en los Estados Unidos.

La relación con Ríos, “el cuello blanco” del Callao

El congresista de Somos Perú y su padre, Guillermo Aliaga Manassevitz, se reunieron con Walter Ríos, cuando aún era presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en un restaurante de La Punta. ¿El motivo? Solicitarle al juez ayuda para archivar una denuncia en contra de Eduardo Aliaga, tío del parlamentario, por violencia familiar, que había sido entablada por su conviviente a finales de octubre de 2017.

De acuerdo al testimonio del aspirante a colaborador eficaz N°0108, en el marco de la investigación que realiza la fiscal Rocío Sánchez a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, el actual segundo vicepresidenta del Congreso pidió “apoyo para su tío, señalando que era su tío preferido y que le tenía mucho cariño”.

Según informó el programa “Cuarto Poder”, Ríos, al escuchar los detalles de la denuncia, “le ordenó” a Gianfranco Paredes, su asesor en la corte chalaca, que “vea la forma de buscar algún servidor judicial para que lo apoyen”.

“Así con la finalidad de continuar con las gestiones, el hijo del empresario [Guillermo Aliaga Manassevitz] entrega al asesor un hoja de papel donde había anotado el número del expediente principal del caso de tu tío, manifestando que era el cuaderno cautelar, que se resolvería pronto. Después de ello, el mismo señor dicta su número de celular personal al asesor para comunicarle cualquier situación que se pudiera originar”, refirió el aspirante a colaborador eficaz.

El congresista Aliaga negó que se haya reunido con Ríos y Paredes. Agregó que él solamente “jaló” a su padre a La Punta para que asistiese al referido desayuno.

“Mi padre me comentó que estaba tratando de cerrar la venta de un evento, porque tiene un restaurante, me dijo que lo acompañe para que le dé una suerte de aventón, pase y saludé a aquellas personas, más nada […] No, no [me senté], porque realmente no los conocía”, manifestó a “Cuarto poder”.

Audios de padre de congresista Aliaga con Walter Ríos

Sin embargo, es su propio padre quien lo ubica en el desayuno con el cuello blanco del Callao y su asesor. En una llamada que le realiza Paredes, Aliaga Manassevitz hace referencia a su hijo, “el gordito, de Somos Perú” que se ha “metido a la política”.

Y precisamente, en aquel 2018, Aliaga hijo postuló a la alcaldía distrital de Lince sin éxito. De acuerdo al InfoGob del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), obtuvo el 10.6% de los votos, quedando en el tercer lugar de la justa electoral.

Ante este audio, el parlamentario de Somos Perú insistió en que solo dejó a su padre en el restaurante, que ingresó y saludó y “me retiré”.

Aliaga hijo también recibió otra llamada de Paredes, pero no respondió. Afirmó que no sabe cómo el asesor de Ríos obtuvo su número.

Nunca se dictaron medidas cautelares contra Eduardo Aliaga, hermano del empresario Guillermo Aliaga Manasevic, aparentemente por orden de Ríos.

El aspirante a colaborador eficaz también indicó que el empresario le hizo mención a Paredes que tenía una denuncia en el 37 Juzgado Civil de Lima por un local en La Victoria. Solicitó apoyo para que “alguien pueda mover sus influencias” para que el proceso salga a favor. Precisamente, Aliaga padre lleva tres años y medio sin pagar alquiler por estos locales, donde funciona otra de sus compañías: Corporación Gráfica Aliaga SAC. El proceso en 2018 volvió a foja cero aparentemente por un tecnicismo.

Nota de redacción: Esta nota fue actualizada tras decisión del CEN de Somos Perú de esperar pronunciamiento de su Comité Nacional de Ética sobre la situación de Guillermo Aliaga.