La noche del último sábado, Renovación Popular, por medio de su personero legal Fernando Sandoval, apeló el acta, a través del cual el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro, proclamó a la contadora Jeanette Alonzo como alcaldesa de Lima. En el documento, de 30 páginas y al que accedió El Comercio, el partido celeste insiste en que Rafael López Aliaga debe conducir la municipalidad capitalina para el período 2026-2030.

Uno de los argumentos de Renovación Popular apunta a que la prohibición de la reelección inmediata, establecido en el artículo 194 de la Constitución, limita únicamente a una postulación y elección directa consecutiva al mismo alcalde. En ese sentido, la agrupación refiere que López Aliaga no postuló al sillón municipal, sino para teniente alcalde.

“El artículo 194° de la Constitución establece que no hay reelección inmediata para los alcaldes y que, transcurrido otro período, como mínimo, pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones. Dicha disposición es un impedimento para postular a quienes ejercen el cargo de alcalde, es decir, se trata de una norma que textualmente limita el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y de participación política de las referidas autoridades”, se lee.

(Foto: El Comercio)

Por ello, el partido, liderado por López Aliaga, indicó que el numeral 9) del artículo 139° de la Constitución “proscribe a los organismos jurisdiccionales interpretarlas de manera extensiva o aplicando la analogía”.

Y sostuvo que el artículo 194° “debe entenderse en su sentido más restrictivo, es decir, interpretarse en su sentido literal”.

Sandoval, en la apelación, además, señaló que tanto el acta de proclamación como el acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en contra de la reelección encubierta, “impide” que el empresario “el ejercicio de su derecho de participación política a través de otros mecanismos de acceso al poder distintos a la elección misma como lo es la sucesión legal”.

Esta situación, complementó, “aplica en el caso de aquellas listas que habiendo ganado la elección no cuentan con candidato a alcalde y que [López Aliaga] en su condición de primer regidor pueda ser convocado para cubrir la vacante del cargo de alcalde que carece de titular”.

En otra parte del documento, el personero legal de Renovación Popular alegó que el JEE Lima Centro, al aplicar el voto en mayoría de la Resolución N°4557–2026–JNE, ha vulnerado el debido proceso, porque en el caso de López Aliaga es un dispositivo que “infringe el principio electoral de intangibilidad normativa, así como la prohibición de aplicar retroactivamente una norma”.

El partido celeste recordó que la resolución (que estableció el criterio en contra de la reelección encubierta) fue emitida después de la convocatoria a elecciones municipales y regionales y después de que la ciudadanía acudió a las urnas.

Adopta la postura en minoría

En su recurso de apelación, Renovación Popular también adopta los fundamentos del voto en minoría de la Resolución N°4557–2026–JNE, que fueron emitidos por los magistrados Martha Maisch Molina y Aarón Oyarce Yuzzelli para sostener que la asunción de la alcaldía de Lima por parte de López Aliaga como primer regidor no vulnera la prohibición constitución de la reelección inmediata.

Entre los argumentos de Maisch y Oyarce, recopilados por el partido celeste, está la distinción entre postular al cargo de alcalde y acceder a este puesto por sucesión. También que el juez electoral no posee atribuciones de congresista para suplir vacíos normativos ni para crear limitaciones que la Constitución y la ley no hayan expresado de forma clara.

Ambos integrantes del pleno del JNE exhortaron, en esa línea, al Congreso a subsanar este vacío.

La agrupación, asimismo, remarca que la existencia de un voto en minoría en el JNE demuestra que el alcance del artículo 194° de la Constitución- que fija la prohibición de la reelección- no tiene una interpretación única en la justicia electoral.

Fuentes cercanas al Jurado Nacional de Elecciones indicaron a El Comercio que este lunes evaluarán y emitirán una resolución sobre la apelación presentada por Renovación Popular.

Más información

Renovación Popular, en su apelación, también cuestiona la cifra repartidora, porque el acta de proclamación no consignó las operaciones aritméticas exigidas por el artículo 26° de la Ley de Elecciones Municipales para esto. Agregó que a la agrupación le corresponde la mitad más uno de los regidores por premio a la mayoría, pero que la asignación de las 18 regidurías restantes a las otras organizaciones políticas no queda clara.