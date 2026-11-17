Tras el conteo al 100% de las actas contabilizadas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), anunciado el sábado 14, la proclamación de los resultados oficiales de las elecciones para la Alcaldía de Lima aún no tiene fecha confirmada.

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Fuentes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicaron a El Comercio que esta semana, posiblemente el viernes, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro debería realizar el acto de proclamación de los resultados, previa convocatoria a las organizaciones políticas que participaron en la contienda electoral.

Por lo pronto, según los especialistas consultados, el JEE debería aplicar la resolución del JNE que estableció que los candidatos a primer regidor no deberían asumir el cargo de alcalde si lo ejercieron recientemente.

De aplicarse este criterio, quien ocuparía la Alcaldía de Lima sería Jeanette Alonzo, candidata a segunda regidora de Renovación Popular, en reemplazo del líder de dicha agrupación política, Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor.

El 10 de noviembre, López Aliaga anunció que Renovación Popular pidió al JNE que reconsidere su resolución, al señalar que se trata un cambio en “las reglas del proceso electoral”. “El JNE está en la obligación de respetar la expresión del pueblo en las ánforas”, escribió en sus redes sociales.

Las distintas posturas sobre la proclamación

Alexandra Marallano, exsecretaria del JNE, indicó que el JEE de Lima Centro tiene que aplicar lo señalado por el máximo órgano electoral, con el propósito de mantener la “uniformidad de criterios” en la resolución de este tipo de controversias.

“Teniendo en cuenta que la resolución se emitió a fin de establecer uniformidad de criterios, el JEE tiene que aplicar lo señalado por el JNE”, dijo.

En esa línea, explicó que el Jurado Electoral Especial debería proclamar a Jeanette Alonzo, quien ocupa el segundo lugar en la lista de candidatos a regidores de Renovación Popular.

Dejó claro que se deben resolver todos los recursos pendientes antes del acto de proclamación, como el presentado por Renovación Popular contra la resolución del JNE.

A su turno, Jorge Jáuregui, experto en temas electorales, indicó que la proclamación podría realizarse de manera paralela a la resolución del recurso de reconsideración presentado por Rafael López Aliaga contra la decisión que le impide asumir la Alcaldía de Lima por haber ejercido recientemente dicho cargo.

Consideró que este recurso no debería modificar el procedimiento de proclamación, debido a que la resolución del JNE no constituye un pronunciamiento particular sobre el candidato ni sobre su organización política, sino que establece un criterio de interpretación de la legislación electoral.

“Carece de objeto la reconsideración. No es que el JNE se pronuncie sobre el partido de Renovación Popular, ni sobre el señor López Aliaga, sino establece un criterio de interpretación de la ley electoral”, afirmó.

Jáuregui opinó que la presentación de este tipo de recursos constituye una medida dilatoria. No obstante, cuestionó que el JNE haya permitido que el candidato de Renovación Popular participe en los comicios, lo que terminó propiciando el desarrollo de una controversia en torno a la aparente reelección.

Una posición distinta fue la José Manuel Villalobos, también especialista en materia electoral, quien advirtió que el JEE de Lima Centro podría no seguir el criterio establecido por el máximo órgano electoral.

“[¿Entonces se debería proclamar a Alonzo?] En principio todos pensamos que sí, pero mira que en San Juan de Lurigancho el Jurado no hizo caso y no los proclamó y mantuvo la lista como estaba. O sigue el criterio del JNE o mantiene un propio criterio donde se podría proclamar al mismo López Aliaga”, agregó.

Villalobos sostuvo que, si el JEE decide apartarse de lo establecido por el JNE, dejará abierta la posibilidad de que el máximo órgano electoral vuelva a revisar el caso. En ese escenario, la proclamación de López Aliaga podría ser objeto de una nueva controversia en las instancias electorales.

“Puede ocurrir que le JNE vuelva a revisar el caso”, señaló al referirse a la posibilidad de que el asunto llegue nuevamente a conocimiento del máximo órgano electoral.

¿Qué viene después de la proclamación?

Una vez realizada la proclamación de los resultados, el siguiente paso será la entrega de credenciales a las autoridades electas. Según explicó Jorge Jáuregui, este procedimiento no necesariamente tiene que realizarse el mismo día, puede llevarse a cabo en una fecha posterior.

No obstante, el especialista advirtió que la proclamación tampoco cerraría definitivamente la controversia electoral, debido a que existe la posibilidad de que alguna de las partes presente una apelación contra la resolución que emita el Jurado Electoral Especial.

“Hay la posibilidad teórica de que se pueda apelar la resolución de proclamación. Atendiendo al estilo que ha tenido el señor López Aliaga es posible que haya esa apelación”, añadió.

En caso de que se presenten nuevos recursos, estos deberán ser resueltos antes de que concluya el procedimiento electoral. Solo después de que se agoten las instancias correspondientes y se resuelvan las eventuales impugnaciones quedará definida la autoridad que asumirá la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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Jáuregui sostuvo que, una vez concluidos estos procedimientos, en enero próximo deberá realizarse la juramentación de la nueva autoridad edil.

Por su parte, José Manuel Villalobos precisó que el acto de proclamación deberá contar con la convocatoria a todas las organizaciones políticas que participaron en la contienda electoral. En esa línea, afirmó que el JEE de Lima Centro deberá cumplir con las formalidades correspondientes antes de oficializar los resultados.