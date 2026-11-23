El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro proclamará este miércoles los resultados de las elecciones para la Alcaldía de Lima, proceso en el cual Renovación Popular obtuvo el primer lugar con el 27.685% de los votos válidos.

Esta audiencia pública fue convocada casi 50 días después de las elecciones, del 4 de octubre, y luego de más de dos semanas de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cerrara las puertas a la llamada reelección encubierta.

Hace una semana, Janette Alonzo, virtual segunda regidora, en la lista encabezada por Rafael López Aliaga como teniente alcalde, adelantó que asumirá la Alcaldía de Lima en caso no prosperen los recursos de su partido contra la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se le entreguen a ella las respectivas credenciales.

No se trata de la ceremonia de entrega de credenciales, sino de la lectura del acta detallada de los resultados al 100% de los comicios en la capital.

La audiencia pública para la “proclamación descentralizada de resultados de cómputo de la elección municipal correspondiente a la provincia de Lima” se realizará a las 10:00 a.m. en el local institucional del JEE, ubicado en Jesús María.

Además, el JEE notificará de la fecha de la proclamación “a las organizaciones políticas participantes” del proceso electoral.