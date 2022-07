La historia de indecisiones en el partido de Rafael López Aliaga tiene como punto de partida el 30 de junio. Ese día, la bancada se reunió y determinó que Medina sería el representante para la Mesa Directiva. No obstante, como adelantó El Comercio, el cambio de escenario iba a depender también de Echaíz, y así ocurrió con su llegada al grupo parlamentario celeste.

Luego, el 19 de julio, Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, anunció la incorporación de Echaíz, quien también había recibido el interés de Avanza País para que se sume a sus filas tras su renuncia a Alianza para el Progreso (APP).

Por entonces ya se voceaba a Echaíz como opción para la presidencia de la Mesa Directiva, no solo desde su estancia en APP sino sobre todo luego de su salida de esta bancada. Sin embargo, el viernes 22, Montoya comunicó que Renovación Popular había determinado en una reunión de bancada no participar de la elección y que la exfiscal de la Nación había declinado de ser candidata.

“Es una persona muy profesional, muy correcta y nos ha manifestado que declina cualquier tipo de postulación. Ella no tiene intenciones de postular a la mesa del Congreso”, declaró Montoya ese día. Pero solo veinticuatro horas después volvió a modificarse el escenario.

¿Qué cambió entonces para que, finalmente, Echaíz sí llegue a encabezar una lista? “Tuvimos el ofrecimiento de Avanza País de acompañarnos. De ahí, nos juntamos y tomamos la decisión de ir”, comentó a El Comercio el parlamentario José Cueto. Y ese acuerdo fue comunicado el sábado 23.

Esdras Medina juró como congresista en julio del 2021 con una mascarilla alusiva al movimiento 'Con mis hijos no te metas'. / Congreso de la República

Medina no participó de ese último acuerdo, según agregó Cueto: “No estuvo. Después de la última reunión, a todas las demás reuniones a las que se le citó, no fue. Y no contestaba el teléfono, tampoco”. Señaló también que su colega estuvo trabajando por su parte en la conformación de la lista que, finalmente, encabeza junto a legisladores de Perú Libre, Acción Popular y el Bloque Magisterial.

“Hace tres días que él está trabajando en este tema por su cuenta”, expresó Montoya sobre Medina.

En diálogo con El Comercio, Fabiola Morales, secretaria general de Renovación Popular y asesora de la bancada, consideró que Esdras Medina –pese a no haber participado de las últimas reuniones en las que se decidió apostar por Echaíz– “ha tenido suficientes fuentes de información para saber cuáles han sido las decisiones tanto del partido, como de la bancada”.

“Lamentablemente, en esto momentos es cuando tenía que conservar la calma, la unidad, y no lo ha hecho”, apuntó Morales.

De acuerdo a lo que se ha podido conocer, Avanza País también estaba dividido en cuanto a sus posturas para la Mesa Directiva. El vocero José Williams, Roselli Amuruz y Diana González respaldan a la lista de Lady Camones (APP). Por su parte, Adriana Tudela, Alejandro Cavero, Patricia Chirinos, Norma Yarrow, Diego Bazán y María Córdova se decantaron por la fórmula de Echaíz.

El parlamentario Juan Burgos, que acaba de renunciar a Avanza País, también integraba el bloque de la bancada a favor de Camones.

En tanto, la lista de Echaíz es integrada solo por miembros de Avanza País –en este caso de Adriana Tudela y Alejandro Cavero– y Renovación Popular.

Bajo ese escenario, las proyecciones para la elección de la Mesa Directiva se dividen al momento en unos 56 votos para la lista de Camones y aproximadamente 36 para la fórmula de Medina. Ellos dos se perfilan para pasar a una eventual segunda vuelta, dejando atrás a los cerca de 20 que tendría Héctor Acuña y al menos 15 que alcanzaría Echaíz.

1 30/6/21 Reunión inicial La bancada de Renovación Popular se reúne y determina que Esdras Medina sea su representante para la Mesa Directiva del Congreso. 2 18/7/22 Inicio de diálogo El congresista Jorge Montoya informa a la prensa que, desde el viernes 15, Renovación Popular inició los diálogos con miras a la Mesa Directiva. 3 19/7/22 Incorporación de Echaíz Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, anuncia la incorporación de Gladys Echaíz a Renovación Popular, tras su renuncia a APP. 4 22/7/22 Desistimiento Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, comunica a la prensa que su bancada desiste de participar de las elecciones para la Mesa Directiva. Señala que Gladys Echaíz declinó de participar como candidata. 5 23/7/22 Vuelta a la carga Un día después de haber dicho lo contrario, Jorge Montoya informa que Gladys Echaíz sí postulará a la presidencia del Congreso. Hace el anuncio en conferencia de prensa acompañado por legisladores de Avanza País. 6 25/7/22 Presentación de listas Finalmente, el escenario arroja cuatro listas para la Mesa Directiva. Esdras Medina encabeza una fórmula con Perú Libre, Acción Popular y el Bloque Magisterial. Gladys Echaíz lidera otra solo con legisladores de Renovación Popular y Avanza País, pues cuenta con el respaldo de un sector de esta última bancada.

Las explicaciones de Medina

En declaraciones a la prensa, Esdras Medina reforzó su decisión en la decisión de Renovación Popular de no presentar candidato para la mesa y dejar en libertad a sus integrantes para el voto.

“Todos los congresistas tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Todos somos iguales. En el caso de nuestra bancada, hemos tenido la libertad de poder decidir. Y eso lo manifestó nuestro vocero, el almirante Montoya, el día viernes. Ese es el acuerdo que hemos tenido en la bancada”, justificó.

Cueto replicó que, si bien hubo un acuerdo al respecto en Renovación Popular, tuvo vigencia “hasta antes de la candidatura de la doctora Echaíz”.

Medina también se remontó a la determinación del 30 de junio. “En ese acuerdo, nosotros acordamos que yo iba a candidatear por Renovación Popular a la presidencia o, perdón, a la Mesa Directiva mientras buscábamos concertaciones, y el accesitario era el congresista Alejandro Muñante. En todo ese tiempo, fue invitada nuestra colega Gladys Echaíz, le dimos la bienvenida y hubo una alternativa de que ella también pudiera ser candidata, tiene los pergaminos y el pleno derecho de ser candidata. Como somos demócratas, hemos aceptado, por eso salió el almirante el viernes indicando que cada uno era libre”, explicó.

Al presentar este lunes su lista, Medina no estuvo acompañado por ningún otro legislador de Renovación Popular. En cambio, las conferencias de prensa donde se anunció la participación de Echaíz el último sábado y se oficializó su candidatura este lunes tuvieron también la presencia de parlamentarios celestes como José Cueto o María Jáuregui.

Pese a ello, Esdras Medina aseveró este lunes que tiene también el apoyo de un sector de Renovación Popular. “Así como la colega congresista [Gladys Echaíz] tiene su respaldo dentro de nuestra bancada, quien habla también tiene el respaldo de su bancada. Por lo tanto, esperamos el día de mañana recibir ese respaldo que sabemos que lo tenemos”, manifestó.

Cueto y Montoya contradicen esa percepción. “El apoyo a la candidatura de la doctora Echaíz es mayoritaria excepto por un miembro […] Esta es la única lista que Renovación Popular apoya”, indicó el primero.

Morales explicó en Renovación Popular no estuvo claro que Esdras Medina iba a ser el representante de la bancada para la Mesa Directiva, pues más que nada era un “negociador”. “Ahí había al menos dos personas que podían haber ido a la mesa: Alejandro Muñante y Jorge Cueto. No es que fuera nuestro representante para la mesa, sino nuestro representante para las primeras negociaciones”, añadió.

Vencido el plazo, la Oficialía Mayor del @congresoperu comunica oficialmente que cuatro listas se han inscrito para las elecciones de mañana por la Mesa Directiva. @Politica_ECpe pic.twitter.com/Q6XkcgiYYC — René Zubieta Pacco (@renezp) July 25, 2022

Por su parte, Montoya ratificó que Renovación Popular apoya a Echaíz y ve en ella a la “persona idónea” para presidir el Parlamento. “Nosotros no hemos prometido nada. Tuvimos un acuerdo de bancada hace más de un mes para que el representante de Renovación Popular en ese momento sea el congresista Esdras y él vaya a la lista que salga. Pero eso fue antes, luego hubo otras reuniones, otras decisiones donde él no ha participado, porque no se presentó, donde se tomaron otras decisiones […] Nunca terminamos de discutir con él, porque no fue a la siguiente reunión”, insistió.

Asimismo, esbozó una explicación sobre la postura de Medina, quien presidió la Comisión de Educación del Congreso. “Él ha trabajado mucho con los maestros, tiene afinidad con ellos”, dijo.

Por ejemplo, Medina y sus colegas de Renovación Popular coincidieron con todos los legisladores del Bloque Magisterial hace unos días en cuanto a su voto a favor de la insistencia en torno a la ley que debilita a la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) y afecta la reforma universitaria.

De igual modo, el 5 de mayo pasado, coincidió con miembros del bloque magisterial que por entonces aún seguían en Perú Libre en el voto a favor de aprobar una ley que afecta el enfoque de género y la educación sexual en los colegios del país.

Medina es afiliado a Renovación Popular desde setiembre del 2020, con miras a su postulación en las elecciones generales del 2021. Es pastor evangélico y miembro del colectivo ‘Con mis hijos no te metas’.

Posibles consecuencias

La decisión de Esdras Medinas provocó una exhortación pública de Rafael López Aliaga, presidente del partido Renovación Popular, excandidato presidencial y actual postulante a la alcaldía de Lima.

“Gran decepción, Esdras Medina. Públicamente te pido la renuncia a la bancada de Renovación Popular. Corrupción y comunismo no tienen cabida en Renovación Popular”, expresó López Aliaga en Twitter.

Montoya señaló que, tras las elecciones para la Mesa Directiva, la bancada seguirá “escrupulosamente” un procedimiento disciplinario respecto de la continuidad de Medina. “La situación del señor Medina dentro de la bancada la vamos a ver después”, dijo a su turno Cueto.

“Si tú no caminas en el mismo sentido que el partido y la bancada han marcado, es obvio que ya no quieres seguir”, opinó Morales sobre la continuidad de Medina en la bancada.

Pero la consecuencia de lo ocurrido con Esdras Medina podría referirse no solo a su continuidad en la bancada, sino que la secuela inmediata a esa decisión tiene que ver con los resultados de la elección sobre la Mesa Directiva.

En el escenario en que Medina pase a una eventual segunda vuelta y Renovación Popular tenga que evaluar votar por él, Montoya señaló: “Depende, vamos a ver qué sucede y con quién competiría”.

No obstante, el hecho de que Medina esté acompañado en su lista por Perú Libre, el Bloque Magisterial y un presunto miembro de la facción de ‘Los Niños’ de Acción Popular –es decir por legisladores afines al gobierno de Pedro Castillo– puede marcar la postura de Renovación Popular.

Ilich López (de pie) integra la lista encabezada por Esdras Medina (Renovación Popular). En la otra esquina de la mesa está Elvis Vergara, vocero de Acción Popular (Foto: Renzo Salazar)

“Como principio, nosotros no vamos a votar por una lista en la cual detrás esté gente que apoya al gobierno”, indicó Fabiola Morales en referencia a la lista que encabeza Lady Camones (APP). Pero también se refirió a la posibilidad de que Esdras Medina pase a segunda vuelta: “Si por principio no votamos por APP, lógicamente tampoco vamos a votar por una lista compuesta de esa manera, es lo que los congresistas piensan”, sentenció.