Luis Rubio presentó su renuncia “irrevocable” a su candidatura a la alcaldía de Lima por el partido Renovación Popular, un día antes de la fecha límite del plazo para la aprobación de listas.

La fórmula del partido celeste -que sigue en carrera- está integrada por Rafael López Aliaga, excandidato presidencial y exalcalde de Lima, quien postula como teniente alcalde o primer regidor.

El escrito ingresó este martes 4 de agosto a la mesa de partes del Jurado Electoral Especial Lima Centro.

“Por razones estrictamente personales a través del presente documento manifiesto mi renuncia irrevocable a dicha candidatura”, indica Rubio.

En su escrito presentado ante el JEE de Lima Centro, Rubio Idrogo señala que renuncia por "razones estrictamente personales" y que su decisión es "irrevocable". La lista seguirá en carrera, con López Aliaga regidor 1. @Politica_ECpe — Alexander Villarroel Zurita (@alexandergraphy) August 4, 2026

Según el cronograma electoral de los comicios del 4 de octubre, este 5 de agosto es la fecha límite para la publicación de fórmulas de candidatos admitidos y para las renuncias y retiro de listas.

Justo cuando El Comercio reveló la carta de renuncia, la diputada Roxana Rocha (Renovación Popular) era entrevistada sobre temas parlamentarios en el programa Versus de este diario. Al ser consultada por la periodista Ariana Lira sobre la decisión de Rubio solo atinó a mostrarse sorprendida.

“Me acabo de enterar (...) para mí es una sorpresa, vamos a averiguar y a preguntar al partido y al candidato a qué responde esa renuncia”, exclamó.

Tras insistir en su sorpresa, prefirió no pronunciarse sobre el fondo y reiteró “solo quiero saber de qué se trata y cómo se ha dado”.

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