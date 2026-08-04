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Resumen

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Luis Rubio presentó su renuncia “irrevocable” a su candidatura a la alcaldía de Lima por el partido Renovación Popular, un día antes de la fecha límite del plazo para la aprobación de listas.

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