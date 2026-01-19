El Grupo Parlamentario Renovación Popular solicitó la convocatoria urgente a un pleno extraordinario del Congreso para que el presidente interino de la República, José Enrique Jerí Oré, explique las reuniones no oficiales que habría sostenido con un empresario chino.

El pedido fue formulado mediante el Oficio N.º 042-2025-2026-GPRP/CR, dirigido al presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi, y está suscrito por la congresista Norma Yarrow Lumbreras, portavoz titular de dicha bancada.

En el documento, Renovación Popular señala que tomó conocimiento, a través de diversos medios de comunicación, de presuntos actos de inconducta funcional atribuidos a Jerí Oré durante el ejercicio de sus funciones como presidente interino de la República.

Según el oficio, el mandatario se habría reunido de manera irregular con un empresario chino los días 26 de diciembre de 2025 y 6 de enero de 2026, hechos que, de acuerdo con la bancada, habrían transgredido los protocolos y horarios propios del cargo.

Por ello, la congresista Yarrow solicita que se convoque a un pleno extraordinario, a fin de que José Jerí pueda explicar ante la representación nacional las circunstancias de estos hechos, para que el Parlamento adopte la decisión que corresponda.

El último domingo, “Cuarto Poder” difundió imágenes en las que se observa al presidente interino José Jerí reunirse con el empresario Zhihua Yang el 6 de enero, en el interior de una tienda ubicada en el Centro de Lima. El mandatario ingresó al local y subió al segundo piso acompañado por el empresario.

Según el programa, el establecimiento había sido clausurado ese mismo día por la Municipalidad de Lima. Jerí no respondió a las consultas sobre estas reuniones fuera de la agenda oficial. En tanto, “Punto Final” informó que Palacio de Gobierno señaló que el presidente acudió al lugar para comprar caramelos chinos.