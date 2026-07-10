La postulación de la parlamentaria será impulsada por la bancada celeste para el primer período legislativo, según señalaron este jueves a El Comercio una fuente cercana al grupo y los diputados electos, el general PNP (r) José Baella y Roxana Rocha, vocera del partido.

Consultada sobre si Yarrow integrará una lista de Renovación Popular, Rocha respondió: “Es correcto”. Baella, por su parte, indicó que la intención de la agrupación es que la legisladora encabece la fórmula.

Indicó que la candidatura de Yarrow contará con el respaldo de Fuerza Popular y podría tener el apoyo del Partido Cívico Obras (PCO) y Ahora Nación (AN). En paralelo, la fuente de la bancada de RP afirmó que la agrupación mantiene conversaciones con un sector del Partido del Buen Gobierno (PBG).

De acuerdo con esa fuente, tanto el PBG como el PCO cuentan con facciones de derecha con las que esperan asegurar los votos necesarios para sacar adelante la eventual candidatura a la Presidencia.

Añadió que las conversaciones entre las agrupaciones continuarán en los próximos días.

El último miércoles, Yarrow y el líder de RP, Rafael López Aliaga, se reunieron con la presidenta electa, Keiko Fujimori. Durante el encuentro se planteó conformar un bloque entre ambas agrupaciones de derecha y se anunció la búsqueda de más aliados para crear un frente político con cuatro integrantes.

—Miradas—

En diálogo con El Comercio, Baella aseguró que durante la reciente reunión entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, el líder de RP planteó conformar una lista de derecha junto con esas agrupaciones.

Indicó que esa propuesta deberá tomar forma en los próximos días, conforme avancen las conversaciones entre las bancadas.

“Renovación Popular apunta a que Norma sea candidata a la Presidencia para la Cámara de Diputados”, agregó.

En tanto, otra fuente señaló que al interior del Partido Cívico Obras coexisten sectores de izquierda y de derecha, que no necesariamente responden al excandidato presidencial Ricardo Belmont.

Agregó que los primeros acercamientos entre las agrupaciones de derecha se realizaron de manera extraoficial, antes y durante el programa de inducción para senadores y diputados electos.

Al cierre de esta nota, este Diario intentó comunicarse con los voceros del PBG el diputado Oscar Reto y el senador Flavio Figallo, para conocer las posturas del partido, pero no tuvimos éxito.

—Perspectivas—

Una fuente de Fuerza Popular señaló a El Comercio que la prioridad de la agrupación es presidir el Senado, al considerar que esa cámara tendrá un rol clave al revisar, aprobar, modificar o rechazar los proyectos de ley enviados por los diputados, además de participar en la designación de altas autoridades, como los magistrados del Tribunal Constitucional y el contralor general de la República.

En ese escenario, los fujimoristas no descartan integrar una eventual lista encabezada por Renovación Popular para la Cámara de Diputados, junto con otras bancadas, incluso aquellas que no necesariamente comparten su misma línea política.

Consultado por este Diario, el diputado electo de Fuerza Popular César Revilla afirmó que, si Renovación Popular oficializa la candidatura de Norma Yarrow a la Presidencia del órgano parlamentario, correspondería a su bancada otorgarle el respaldo.

“Cada partido decide quién es su representante. Si RP decide ponerla en la Cámara de Diputados, y va en esa fórmula alguien de FP, se tendría que apoyar esa lista. Es decir, se apoyará disciplinadamente a la fórmula”, agregó.

Respecto de la posibilidad de que Cecilia Chacón integre una eventual lista encabezada por Yarrow, respondió que “ella es una figura representativa, pero esas decisiones las tomamos en bancada”.

Revilla añadió que Fuerza Popular buscará dialogar con todas las fuerzas políticas para la conformación de la Mesa Directiva.

“No hay problema en buscar un grupo que desee integrar la Mesa Directiva. No necesariamente la lista debe responder a una sola ideología. Puede ocurrir como pasó con Perú Libre en el Congreso unicameral: pese a ser un partido de izquierda, no hubo inconveniente en que tuviera representación en la Mesa”, señaló.

Al ser consultado sobre la posibilidad de compartir una mesa con Juntos por el Perú, respondió que “no se descarta a nadie. Las fuerzas políticas lo evaluarán, pero nadie puede gobernar solo ni una sola ideología puede estar representada en la Mesa”.

¿Podrían tener los votos?

Según el Reglamento de la Cámara de Diputados, la elección de una lista para la Mesa Directiva no está sujeta a la mayoría absoluta, sino a una mayoría simple, es decir el mayor número de votos de los presentes.

“Si ninguna lista obtiene esta mayoría, se efectúa, siguiendo el mismo procedimiento, una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, y se proclama a los candidatos de la lista que obtenga mayor votación”, señala el reglamento.

Por el momento, Fuerza Popular se perfila como la principal fuerza en la Cámara de Diputados con 41 escaños. Le siguen Juntos por el Perú (32), Partido del Buen Gobierno (18), Renovación Popular (15), Partido Cívico Obras (14) y Ahora Nación (10). En conjunto, estas seis bancadas reúnen los 130 diputados que integrarán la cámara.

En ese escenario, si Renovación Popular logra el respaldo de Fuerza Popular, el Partido Cívico Obras y Ahora Nación, una eventual lista para la Mesa Directiva alcanzaría 80 votos, frente a los 50 que reunirían las demás bancadas.

Si, en cambio, si solo consigue el apoyo del Partido del Buen Gobierno, sumaría 74 adhesiones, mientras que el bloque restante concentraría 56 votos.

Por el contrario, si ni Ahora Nación, ni el Partido Cívico Obras, ni el Partido del Buen Gobierno respaldan la candidatura de Renovación Popular, esa lista reuniría únicamente 56 votos, frente a otra eventual fórmula que alcanzaría 74.

¿Qué apoyos podría tener Renovación Popular?

Según el analista político Enrique Castillo, el acuerdo inicial entre Renovación Popular y Fuerza Popular pasa por ceder la presidencia de la Cámara de Diputados a la bancada celeste, mientras que el Senado quedaría en manos del fujimorismo.

No obstante, consideró poco probable que Ahora Nación respalde en bloque una eventual candidatura impulsada por la derecha, pues ello implicaría integrar una lista vinculada al oficialismo. Recordó que esa agrupación ha sostenido que ejercerá un rol de oposición al gobierno de Keiko Fujimori.

“Lo más probable es que la lista la presidan Renovación, FP y Obras. Hay rumores de que el Buen Gobierno también lo apoyaría. Me parecería inconsistente una alianza en la que esté Renovación con Ahora Nación”, agregó.

Castillo también consideró posible que, en medio de las negociaciones, algunas bancadas se fracturen. Añadió que quienes integren una lista promovida por el bloque conformado por Renovación Popular y Fuerza Popular evidenciarían una mayor cercanía con el gobierno.