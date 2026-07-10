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Resumen

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Aunque otras agrupaciones aún mantienen sus cartas bajo reserva, Renovación Popular (RP) ya dio a conocer a su principal apuesta para la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso bicameral: Norma Yarrow Lumbreras.

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