El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció que tras las afirmaciones hechas por el empresario Zamir Villaverde, según la cuales se habría realizado un fraude electoral a favor del presidente Pedro Castillo, ahora “será más sencillo” detallar los motivos que sustentan una nueva moción de vacancia.

MIRA AQUÍ | Zamir Villaverde acusa al presidente Pedro Castillo y dice que teme por su vida | VIDEO

“Estaba a punto de terminar de elaborar una nueva moción de vacancia, pero con las recientes declaraciones de Sr. Z. Villaverde será más sencillo terminar de sustentar los motivos”, escribió en sus redes sociales.

“No creo que los que votaron en contra de la última moción que presenté ahora sigan con la misma posición, confío en que por fin pondrán primero al Perú y no a las repartijas. Esto no da para más”, agregó en otro mensaje.

🚨#URGENTE #GRAVE #MOCIONDEVACANCIA



Estaba a punto de terminar de elaborar una nueva moción de vacancia, pero con las recientes declaraciones de Sr. Z. Villaverde será más sencillo terminar de sustentar los motivos. (1/2)#VacanciaYa #NoMásCorrupción — Jorge Montoya 🇵🇪 (@Alm_Montoya) May 11, 2022

Hasta el momento se han presentado dos mociones de vacancia presidencial contra el mandatario Pedro Castillo, pero ninguna de ellas alcanzó los votos suficientes.

¿Cuál fue la denuncia de Zamir Villaverde?

Esta mañana, Villaverde se presentó ante la Comisión de Fiscalización para denunciar que Castillo Terrones habría “manipulado a la voluntad popular” para perjudicar a los entonces candidatos Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, a fin de ganar las elecciones generales del 2021.

“Les comunico que tengo toda la predisposición de decir la verdad en el esclarecimiento de su investigación, además de declarar ante el Ministerio Público, a través de la fiscal Karla Zecenarro sobre cómo el señor Pedro Castillo logró ganar las elecciones presidenciales, quien lideró, coordinó y planificó ese trabajo al mas alto nivel con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando la democracia, perjudicando a Rafael López Aliaga y a Keiko Sofía Fujimori, manipulando la voluntad popular, a veces nos equivocamos pero es de valientes reconocer los errores, estoy seguro que estas personas me están escuchando y que están esperan que yo declare para que, por el bien del país, se sumen conmigo a decir la verdad sobre estos hechos” manifestó.

“Durante mucho tiempo he venido siendo amenazado por el servicio de inteligencia por altos funcionarios del Gobierno por personas allegadas al presidente de la república para silenciarme”, expresó.

Denuncias de fraude fueron archivadas

Hasta el mes de marzo de este año, el Ministerio Público había archivado 11 de las 19 denuncias por supuesto fraude en las mesas de sufragio que fueron enviadas por el JNE, ante las acusaciones que hicieron diversos abogados que cuestionaron los resultados electorales del 2021.

MÁS INFORMACIÓN | Ministerio Público archivó denuncias de Fuerza Popular por presunta falsificación de firmas en elecciones 2021

Estos casos fueron remitidos a las fiscalías correspondientes, luego que el JNE se pronunciara sobre unas 271 denuncias de una supuesta suplantación de miembros de mesa a nivel nacional. De este total, solo 19 casos no pudieron ser verificados por el ente electoral y remitidos al Ministerio Público.

A nivel internacional, la Misión de Observación Electoral de la OEA presentó un informe donde se felicita a la ONPE y el JNE por las elecciones del 2021 en un escenario altamente complejo y se destaca que luego de analizar las denuncias de fraude, coincidieron en que debían ser archivadas como lo señalaron las autoridades electorales.