Un ciudadano presentó una tacha contra la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial de Renovación Popular ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1. El recurso cuestiona el proceso de elección interna de los candidatos para las Elecciones Generales 2026.

El escrito fue presentado por Estevens Adriano Sánchez Puertas, quien sostiene que el partido político no habría respetado su estatuto ni su reglamento electoral al momento de definir a sus candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República.

Según el documento, el estatuto vigente de Renovación Popular, inscrito en junio de 2025, establece que las candidaturas presidenciales deben elegirse mediante elecciones primarias con participación de afiliados y no afiliados, conforme a lo previsto en la Ley de Organizaciones Políticas.

Sin embargo, se señala que la organización política comunicó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) una modalidad distinta para sus elecciones primarias. Posteriormente, la ONPE emitió la Resolución Gerencial N.° 000035-2025-GOECOR/ONPE, en la que tuvo por comunicada la modalidad de elecciones con participación solo de afiliados.

El documento también indica que la elección interna realizada el 30 de noviembre de 2025 se llevó a cabo únicamente con la participación de afiliados, lo que, según el recurrente, no se ajusta a lo dispuesto en la normativa interna del partido.

En sustento de su pedido, el ciudadano cita una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, que resalta la importancia de la democracia interna como principio esencial en las organizaciones políticas.

Por estos hechos, se solicita que el Jurado Electoral Especial declare fundada la tacha contra la fórmula presidencial de Renovación Popular, liderada por Rafael López Aliaga, e integrada por Norma Yarrow y Jhon Ramos en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.