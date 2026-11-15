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Resumen

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Jeanette Alonzo es la segunda regidora en la lista que encabezaba Rafael López Aliaga. Ella asumiría la alcaldía de Lima. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
Jeanette Alonzo es la segunda regidora en la lista que encabezaba Rafael López Aliaga. Ella asumiría la alcaldía de Lima. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
/ CBM
Por Alexander Villarroel Zurita

Más de un mes después de las elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el cómputo al 100% de los resultados de la elección municipal de Lima, confirmándose así que el partido Renovación Popular, que tiene a Rafael López Aliaga como candidato a primer regidor, obtuvo el primer lugar con el 27.685% de los votos válidos, mientras que Avanza País, con el que postuló Francis Allison a la Alcaldía, quedó en segundo lugar con el 26.811%.

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