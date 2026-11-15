Más de un mes después de las elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el cómputo al 100% de los resultados de la elección municipal de Lima, confirmándose así que el partido Renovación Popular, que tiene a Rafael López Aliaga como candidato a primer regidor, obtuvo el primer lugar con el 27.685% de los votos válidos, mientras que Avanza País, con el que postuló Francis Allison a la Alcaldía, quedó en segundo lugar con el 26.811%.

Por la tarde de este sábado 14 de noviembre, la ONPE informó que había culminado el cómputo total de resultados en Lima, tras incorporar los votos consignados en la última de las actas observadas que quedaba pendiente y las cuales tuvieron que pasar al ámbito del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el cotejo o recuento de votos. Esta correspondía a Villa María del Triunfo.

Apenas cuatro agrupaciones lograron superar el 5% de los votos válidos. A las dos primeras se sumaron, en tercer lugar, Somos Perú (15.088%) y, en cuarto lugar, Podemos Perú (8.023%).

Además, la autoridad electoral también indicó que se registró, en promedio, un 77.2% de participación y un 22.8% de ausentismo. Es decir, casi 1,8 millones de electores no acudieron a votar en Lima.

Los distritos donde hubo mayor participación, según informó la ONPE, fueron Cieneguilla (81.5%), Villa El Salvador (80.6%) y Santa Anita (80.5%). En el otro extremo, los distritos donde se registró la menor participación fueron San Isidro (66.8%), Miraflores (67.2%) y San Borja (73.3%).

Todo lo que se viene

La llegada al 100% del cómputo solo oficializa un panorama que ya se vislumbraba semanas atrás, pero que se había ralentizado debido a los trámites y plazos legales que debían seguir las actas observadas para levantar las observaciones ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) y el propio JNE.

El propio Allison reconoció, en una entrevista con El Comercio el pasado 30 de octubre, que los resultados ya eran irreversibles y “no he ganado las elecciones, lo tengo claro”.

Sin embargo, la situación de López Aliaga, exalcalde de Lima que postuló ahora como primer regidor, añadió otro elemento de incertidumbre. Recién el último 6 de noviembre, el JNE fijó un criterio que será vinculante, aunque el propio candidato anunció que llevará el caso al Poder Judicial.

Según explicó a El Comercio el abogado José Manuel Villalobos, especialista en derecho constitucional y electoral, si bien se ha llegado al 100%, todavía falta un tramo en el JNE.

Precisó que, tras alcanzar este porcentaje, se comunicará el resultado y el Jurado Electoral Especial de Lima Centro deberá convocar a una audiencia para proclamar a los ganadores.

En caso de la Alcaldía de Lima, se proclamaría a Jeanette Alonzo, tras el criterio fijado por el JNE, según el cual aquellos primeros regidores electos que hayan sido alcaldes en el período anterior no serán proclamados para ese cargo. Si bien a nivel del JEE se podría proclamar la lista con las posiciones tal cual, el pleno del JNE haría una revisión de oficio y se seguiría el criterio ya dispuesto.

Una vez que esto quede definido —pues las actas de proclamación de los JEE pueden ser apeladas por cuestiones numéricas—, lo que prosigue es la entrega de credenciales, el título habilitante para que las autoridades asuman funciones el 1 de enero de 2027.

“El cronograma electoral acabó el 4 de octubre. Lo que sigue de ahí, las actas observadas, las resoluciones y proclamaciones, ya es dentro de un plazo corto, pero conforme se vaya avanzando. No es que el 20 de noviembre, por ejemplo, tenga que acabar la proclamación. No está establecido, se va dando conforme se vaya terminando de resolver, que es lo que ha pasado ahora”, aseveró.