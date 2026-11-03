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Resumen

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En el Congreso continúa el debate sobre la Ley Mape, mientras se acerca el vencimiento del Reinfo. (Composición: El Comercio)
En el Congreso continúa el debate sobre la Ley Mape, mientras se acerca el vencimiento del Reinfo. (Composición: El Comercio)
Por Alexander Villarroel Zurita

El tema de la Ley de la pequeña minería y minería artesanal (Ley Mape) está en la agenda del Congreso, pero aún no se ve una luz al final del túnel. El Legislativo entró este lunes 2 de noviembre a semana de representación, por lo que la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados todavía no ha convocado a una sesión para continuar con la discusión de este tema, pese a los plazos ajustados ante el vencimiento de la última prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), previsto para este 31 de diciembre.

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