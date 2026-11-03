El tema de la Ley de la pequeña minería y minería artesanal (Ley Mape) está en la agenda del Congreso, pero aún no se ve una luz al final del túnel. El Legislativo entró este lunes 2 de noviembre a semana de representación, por lo que la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados todavía no ha convocado a una sesión para continuar con la discusión de este tema, pese a los plazos ajustados ante el vencimiento de la última prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), previsto para este 31 de diciembre.

El Ejecutivo, a través del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, sustentó su propuesta ante este grupo de trabajo el pasado martes 27 de octubre. Shinno negó que constituya “un Reinfo amplificado”, al tiempo que insistió en su propuesta de Ley Mape para que exista un “régimen de consolidación” de 18 meses para la formalización, entre otros aspectos.

El ministro Guillermo Shinno acudió a la sesión de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. (Foto: GEC)

Tras ello, la comisión también llevó a cabo, al día siguiente, una audiencia pública denominada “Por una minería para todos, por una real Ley Mape”, a la que acudieron distintos gremios de mineros informales. Sin embargo, hasta el momento no se ha puesto sobre la mesa ningún predictamen.

Lo que sí llegó fue una propuesta del Partido Cívico Obras para que el Reinfo se mantenga vigente hasta el 31 de diciembre de 2028. La agrupación argumentó que existe “incertidumbre” en el sector sobre la continuidad de los procedimientos y que la “ausencia de consensos políticos y técnicos” que han impedido aprobar la Ley Mape.

Renovación Popular en contra de ampliar Reinfo

Juntos por el Perú tiene la presidencia de la Comisión de Energía y Minas en la Cámara Baja, a través de la diputada Yenifer Paredes. Se trata de la primera instancia que deberá superar la propuesta. Sin embargo, para sacar adelante una iniciativa en uno u otro sentido, será indispensable alcanzar consensos entre sus 19 integrantes, mientras el deadline sigue siendo el 31 de diciembre.

La bancada de Renovación Popular emitió este lunes un comunicado en el que rechazó una nueva ampliación del Reinfo, como la planteada formalmente por Obras, y pidió la aprobación de una Ley Mape “que resuelva el problema de fondo”.

La agrupación sostuvo que el 31 de diciembre debe ser la “fecha final” del Reinfo, pues “tras años de prórrogas, el registro no logró formalizar y terminó siendo aprovechado por la minería ilegal”.

Además, en el comunicado suscrito en nombre de la bancada de Diputados y del Senado, se pidió públicamente a las comisiones competentes de Energía y Minas de ambas cámaras “declararse en sesión permanente para poder aprobar la ley antes del vencimiento del Reinfo”.

También se agregó que la propuesta del Ejecutivo debe debatirse y mejorarse. A la vez, se cuestionó la demora en su presentación, cuando faltaban apenas 73 días para el vencimiento del Reinfo.

Para la diputada de Renovación Popular y vocera de la agrupación, Roxana Rocha, el balance del Reinfo “es preocupante”, pues “lo que nació como un mecanismo temporal” para facilitar la formalización “terminó convirtiéndose en un proceso de ampliaciones sucesivas”, con espacios que han sido aprovechados por operadores de la minería ilegal.

Según sostuvo, la formalización “debe ser un camino hacia la legalidad, no una excusa para seguir incumpliendo la ley”. Por ello, agregó que la responsabilidad del Ejecutivo y del Congreso es llegar a “una alternativa legal que permita continuar los procedimientos de quienes acrediten avances reales, sin abrir espacios de impunidad ni beneficiar a la minería ilegal”.

“Nuestra posición es que no se puede seguir recurriendo a ampliaciones del Reinfo cada vez que se acerca su vencimiento. Esa práctica no ha resuelto el problema y solo ha postergado decisiones que debieron adoptarse hace mucho tiempo. Consideramos que el 31 de diciembre debe marcar el cierre de esta etapa”, señaló.

Agregó que, desde Renovación Popular, consideran posible aprobar una nueva Ley MAPE antes del 31 de diciembre, “siempre que exista voluntad política y trabajo técnico” en ambos poderes del Estado.

Dijo que, si bien la propuesta del Ejecutivo tiene aspectos que merecen ser evaluados, también contiene temas que deben revisarse, como el denominado régimen de consolidación hasta junio de 2028, indicó. “Debemos asegurarnos de que no termine convirtiéndose en una nueva ampliación del Reinfo con otro nombre”, acotó.

Rocha advirtió que, si se llega al 31 de diciembre sin una nueva Ley MAPE, “estaremos frente a un problema que pudo y debió evitarse”.

¿Cuál es la posición de Ahora Nación?

Por su parte, en diálogo con El Comercio, Ángel Meneses, diputado de Ahora Nación y vocero de la agrupación, cuestionó que el proyecto del Ejecutivo no aborde el problema de fondo. A su juicio, este pasa por las denominadas “concesiones ociosas” y los contratos de explotación. “Ese es el cuello de botella”, remarcó.

El legislador indicó que su agrupación se ha reunido con el ministro Shinno para expresarle su postura de que la fórmula tendría que estar acompañada de un proceso de reversión u otro tipo de mecanismos. En ese sentido, espera que el Gobierno pueda alcanzar “precisiones”.

Diputado de Ahora Nación, Ángel Meneses Crispín. (Foto: Ahora Nación)

Meneses consideró que no se puede seguir arrastrando el problema, con “postergaciones tras postergaciones”. “En el supuesto de que se apruebe [la Ley Mape], no va a resolver el problema, va a profundizar más la crisis y los problemas sociales que están alrededor de esta actividad”, aseveró.

Consultado sobre si Ahora Nación apoyará una nueva extensión del Reinfo, señaló que aún no se había conversado sobre el tema, pero apuntó que su postura es que se puedan “resolver los problemas nuclearmente”.

“Estamos de acuerdo que los caminos sean no los paliativos que siempre se han dado. Incluso la Ley MAPE, si revisamos, da una moratoria hasta el 2028. Pero el problema es que mientras no resuelvas el problema de las concesiones ociosas, hagas lo que hagas, no va a resolver el problema en la realidad. (…) Esperamos que pronto tengan alguna propuesta alternativa que nos permita encontrar una solución duradera”, aseveró.

Este Diario intentó comunicarse con los voceros y representantes de Fuerza Popular y Buen Gobierno. Sin embargo, no respondieron.