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Rafael López Aliaga es el presidente de Renovación Popular. La lista de la agrupación disputa la Alcaldía de Lima.
Rafael López Aliaga es el presidente de Renovación Popular. La lista de la agrupación disputa la Alcaldía de Lima.
Por Thalía Cadenas

Renovación Popular se declaró en reorganización partidaria a nivel nacional tras la culminación de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. La decisión fue adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

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