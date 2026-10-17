Renovación Popular se declaró en reorganización partidaria a nivel nacional tras la culminación de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. La decisión fue adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

La organización política anunció esta medida mediante un comunicado oficial difundido este viernes a través de sus redes sociales.

“El Comité Ejecutivo Nacional del partido político Renovación Popular […] habiendo concluido el proceso electoral de las ERM 2026, ha decidido declarar en reorganización la estructura partidaria a nivel nacional”, indicó el comunicado.

🚨#𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎| El Partido Político Renovación Popular informa a la opinión pública lo siguiente: https://t.co/gGX9AzNn0V — Renovación Popular (@Renovacion_Peru) October 16, 2026

Como parte de esta medida, la dirigencia nacional dejó sin efecto todas las credenciales partidarias emitidas en los ámbitos regional, provincial y distrital.

En diálogo con El Comercio, la diputada Norma Yarrow, secretaria general nacional de Renovación Popular, precisó que la decisión alcanza únicamente a los coordinadores regionales, provinciales y distritales, y no a los integrantes del CEN.

“Nosotros no tenemos secretarías, sino coordinadores regionales, distritales y provinciales, las bases de la organización, quienes tenían una credencial y han trabajado en la campaña. Pasadas estas, vamos a entrar a una reestructuración general”, señaló.

La parlamentaria explicó que estos coordinadores se encargaban de organizar las visitas de Rafael López Aliaga, las elecciones primarias y las afiliaciones partidarias, entre otras actividades. En ese sentido, indicó que la anulación de las credenciales permitirá evaluar la continuidad de quienes ejercían esas funciones.

“Estamos dejando sin efecto las credenciales para ver si se ratifican algunos o se cambian”, sostuvo.

Yarrow indicó que los integrantes de la dirigencia se reunirán en los próximos días para definir los siguientes pasos de la reorganización, aunque precisó que todavía no hay una fecha establecida para ese encuentro.

“Lo primero es dejar las credenciales sin efecto para que no se presenten a nombre del partido ni tomen el nombre ni recomienden personas”, explicó.

La secretaria general nacional sostuvo que la decisión también responde a la necesidad de evaluar el desempeño de la organización política en las distintas regiones del país.

Según indicó, Renovación Popular no obtuvo los resultados esperados en varias jurisdicciones, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de revisar el trabajo de sus coordinadores.

“Hay que ser conscientes de que a nivel nacional no hemos tenido buenos resultados en muchas regiones, entonces no ha habido un trabajo minucioso”, manifestó. Como ejemplo, mencionó Arequipa, donde, según señaló, el partido solo logró un congresista.

“Lo que queremos es que el partido crezca y se reorganice para que sea un partido con bases y militantes que hagan un trabajo partidario y no que se suban durante las elecciones”, agregó.

Yarrow también se refirió al respaldo que obtuvo López Aliaga en la primera vuelta de las elecciones generales, en las que el candidato celeste no consiguió la votación esperada en las regiones y su principal apoyo se concentró en Lima.

Rafael López Aliaga indicó que no revelaría su estrategia legal ante la posibilidad de que el JNE no le entregue las credenciales. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

En esa línea, afirmó que el trabajo de los coordinadores deberá evaluarse en función de los resultados obtenidos tanto en las Elecciones Regionales y Municipales y las Elecciones Generales 2026.

Asimismo, señaló que el partido no volverá a establecer alianzas en el futuro.

Agregó que, si bien Renovación Popular tuvo un mejor desempeño en Lima, también será necesario evaluar los distritos en los que los resultados no alcanzaron las expectativas de la organización, como Ate y San Juan de Lurigancho.

Como se sabe, la lista de Renovación Popular, que encabeza López Aliaga (como primer regidor) disputa la Alcaldía de Lima con Francis Allison, candidato de Avanza País.