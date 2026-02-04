Guadalupe Vela Ramírez presentó su renuncia al cargo de asesora en el Ministerio del Ambiente (Minam), luego de que se conociera que obtuvo órdenes de servicio con el Estado tras realizar visitas a Palacio de Gobierno, en un contexto de cuestionamientos públicos por su cercanía con el presidente de la República, José Jerí.

A través de un comunicado en Facebook, Vela sostuvo que, a lo largo de su vida profesional, ha trabajado tanto en el sector público como en el privado y que su trayectoria se ha desarrollado, principalmente, en proyectos vinculados a la Amazonía peruana.

Sin embargo, afirmó que en los últimos días fue objeto de una “injusta exposición pública”, con insinuaciones de carácter personal y sexual, así como cuestionamientos a sus capacidades profesionales.

“Por lo descrito anteriormente he tomado la decisión de renunciar al cargo de asesora en el Ministerio del Ambiente”, indicó.

Agregó que la situación generó un trato “estigmatizante y discriminatorio por razón de género”, lo que, según señaló, afectó su honor, reputación profesional, tranquilidad personal e integridad psicológica.

El nombre de Vela apareció en medio de cuestionamientos luego de que se conociera que, tras visitas a Palacio de Gobierno y a otras dependencias del Estado, obtuvo diversas órdenes de servicio en entidades públicas.

Entre ellas figuran contratos en EsSalud, el Ministerio del Ambiente y el Congreso de la República, por montos que, en conjunto, superan los miles de soles.

Sobre una de las reuniones con el mandatario, Vela reconoció que sí se produjo y sostuvo que fue por motivos personales, al señalar que mantiene una relación de amistad con José Jerí desde hace varios años.