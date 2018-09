El candidato a la Alcaldía de Lima por Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo, aseguró este lunes que no se arrepiente de no haber acudido al debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el último domingo, puesto que "por encima de un debate está su honorabilidad".

“Por encima de una foto, de lo que algunos llaman políticamente correcto de ir a un debate que es mediático, están mis principios, mi convicción, mi honorabilidad. He sido víctima de ataques muy bajos, que uno a uno he ido desmintiendo”, sostuvo en una entrevista con Canal N.

"Soy una persona honesta y transparente y no voy a aceptar esa clase de agravios", agregó.

En ese sentido, Renzo Reggiardo explicó que su partido político envió una carta al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se reestructure el debate ante la negativa de Ricardo Belmont a asistir al mismo.

"Nosotros enviamos una misiva para que recompongan el formato, no puede ser que una semana expongan unos candidatos y luego otros candidatos. Nosotros esperábamos que el JNE recomponga lo que hizo mal. No es que yo estoy imponiendo mi forma, sino que yo me pongo a un lado si el JNE no quiere modificar algo que está mal", manifestó Renzo Reggiardo.

"De ninguna manera la decisión fue por ir primero en los sondeos. La decisión de no ir la tomo ayer en horas de la noche", detalló.

El también ex parlamentario lamentó que sus adversarios electorales hayan utilizado sus redes sociales "como han querido" para difamarlo y aseveró que no podría tomarse una foto con quien lo "agrede una y otra vez".

"El Tribunal del Pacto Ético tiene que actuar de oficio, así lo refiere el propio pacto, y no lo hace. Solamente a mí me llevaron al Pacto Ético Electoral por esta denuncia de plagios. A Ricardo Belmont lo llevaron ya por el debate, yo hablo de toda la campaña electoral", indicó.