El candidato a la Alcaldía de Lima por Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo, manifestó este viernes que asistirá al debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) este domingo "en la medida en que este organismo responda su carta".

"No me voy a poner una condicional, yo voy a asistir al debate en la medida en que el JNE nos responda", manifestó en diálogo con Canal N.

Como se recuerda, este jueves en conferencia de prensa, Renzo Reggiardo solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que los debates electorales -previstos para este 23 y 30 de setiembre- sean realizados en un solo día, ya que, a su juicio, no existen las garantías necesarias para su normal desarrollo.

El candidato que lidera la intención de voto para el municipio limeño, según la más reciente encuesta de El Comercio-Ipsos, cuestionó que el Tribunal del Pacto Ético Electoral solo lo haya citado a él tras la revelación de plagios en su plan de gobierno y no a los demás candidatos pese a las "bajezas" en las que han incurrido.

"Al único que han citado es a mí, solo a mí, y los demás no paran de utilizar la bajeza contra mí y no los citan. El JNE es el primero que tiene que decir si cumple o no con los compromisos que se firman, no estamos hablando de los rivales, los rivales hacen lo que pueden y lo hacen de la peor manera. Esto ya es vergonzoso y la población lo sabe", señaló.

Renzo Reggiardo aseveró que "no existen reglas claras" para el debate de este domingo y cuestionó que se haya permitido que sigan los "insultos en su contra".

"¿Qué pasa si siguen los insultos? Como han venido desde el primer día, o sea, yo tengo que pensar que en el debate no van a haber insultos, van a continuar los insultos y van a continuar las difamaciones. ¿Y el reglamento dónde está?", cuestionó.

"No tenemos condiciones claras para un debate como se ha estructurado, reitero, voy al debate, pero con las reglas claras, con una modificación de la composición misma del debate, la estructura misma del debate. No puede haber, para empezar, un debate en dos fechas. Eso es inaudito", sentenció.