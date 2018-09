El candidato a la alcaldía de Lima por Perú Patria Segura (PPS), Renzo Reggiardo, dijo estar convencido de liderar las preferencias de voto y confía salir airoso en las elecciones municipales a celebrarse este domingo 7 de octubre.

"Yo espero la elección el próximo fin de semana, estoy convencido de que estoy en el primer lugar pero respeto las encuestas, no voy a hablar mal de ellas. Estamos listos para el proceso que será el día domingo, seguimos caminando", comentó ante la prensa durante una actividad proselitista en la alameda de la avenida 28 de Julio.

El aspirante al sillón edil de Lima Metropolitana reconoció haber cometido errores durante su campaña, pero reafirmó su posición de no asistir al debate por ser una postura "digna".

"Hay errores que siempre se cometen en una campaña. Lo que quiero decirle a la población es que todos me conocen, la gente sabe cómo soy yo. Yo siempre lo dije, siempre les he dicho que aquí no se ha ganado nada", mencionó Renzo Reggiardo.

El candidato de Perú Patria Segura aseguró que, a pesar de ser una persona "absolutamente horizontal", se pretendió vender una imagen contraria, mostrándolo como alguien soberbio.



Asimismo, respondió a las críticas que lo señalan como un candidato alineado a Keiko Fujimori y los intereses del partido Fuerza Popular.

"Es falso que sea topo del fujimorismo. Toda la vida he sido honesto, transparente y claro. Yo fui crítico siempre. He sido el primero que denunció a Odebrecht cuando no se hablaba de esto", declaró.



Como se recuerda, Renzo Reggiardo no participó del debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el pasado domingo 23 de setiembre aduciendo una falta de imparcialidad por parte del organismo electoral.

Este domingo 30 de octubre se llevará a cabo el segundo debate que reúne a los otros 10 candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana, con la finalidad de exponer y confrontar las principales propuestas de sus planes de gobierno.