Reggiardo exige al Congreso aprobar facultades legislativas y advierte responsabilidad ante la ciudadanía. (Foto: Captura / Canal N)
Reggiardo exige al Congreso aprobar facultades legislativas y advierte responsabilidad ante la ciudadanía. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, cuestionó a los congresistas que estarían retrasando la aprobación del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y sostuvo que el Parlamento debe aprobar las medidas “con responsabilidad y sin dilaciones”.

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