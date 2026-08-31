El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, cuestionó a los congresistas que estarían retrasando la aprobación del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y sostuvo que el Parlamento debe aprobar las medidas “con responsabilidad y sin dilaciones”.

Reggiardo afirmó que algunos parlamentarios podrían estar postergando el debate por “cálculo político” y señaló que deberán asumir responsabilidad ante la ciudadanía si continúan retrasando la aprobación de las medidas solicitadas.

“Y responsabilizaremos los peruanos, aquellos congresistas que están bloqueando las facultades legislativas, que por cálculo político es increíble esto, pretenden bloquear las facultades legislativas o dilatarlas. No podemos esperar más tiempo” , declaró.

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Renzo Reggiardo, alcalde de Lima: Responsabilizaremos los peruanos a aquellos congresistas que están bloqueando las facultades legislativas, que por cálculo político pretender bloquear las facultades legislativas o dilatarlas. No podemos esperar más tiempo



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El alcalde de Lima consideró que las facultades legislativas son necesarias para que el Estado pueda comenzar a recuperar terreno frente a la violencia criminal y reducir los índices delictivos.

Reggiardo pide investigación por asesinatos en Trujillo

El burgomaestre también expresó su pesar por el asesinato de cuatro personas en Trujillo y exigió a las autoridades realizar una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables.

Reggiardo sostuvo que lo ocurrido representa una muestra de la situación que enfrenta el país y pidió llegar “hasta las últimas consecuencias” para determinar quiénes estuvieron detrás del ataque.

“Es momento de actuar, es momento de generar una investigación exhaustiva para dar con el paradero de quienes habrían sido los autores de esta masacre” , manifestó.

El alcalde señaló que las diligencias deben establecer no solo la identidad de los autores materiales, sino también si existen otras personas o autoridades involucradas en el caso.

Reggiardo identificó además la proliferación de armas de fuego como uno de los problemas vinculados con la inseguridad ciudadana. En ese sentido, planteó que el Estado implemente acciones específicas para combatir el acceso y la circulación de armas utilizadas en hechos criminales.

“Y quiero decir algo más, el gran problema aquí, uno de los grandes problemas vinculados al de la inseguridad, son las armas de fuego” , sostuvo.

El alcalde indicó que estas acciones deben desarrollarse más allá de las facultades legislativas que, según reiteró, el Congreso debe aprobar con responsabilidad.

Finalmente, Reggiardo sostuvo que la lucha contra la delincuencia requiere una respuesta conjunta de las autoridades del Estado y reiteró su llamado a actuar ante el incremento de la violencia. Asimismo, insistió en que el asesinato de las cuatro víctimas en Trujillo debe ser investigado hasta determinar a todos los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.