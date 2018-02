Renzo Reggiardo no descarta postular a la alcaldía de Lima

“Yo tengo que agradecerle a la gente que apuesta por mí, por ponerme en las encuestas no habiendo hecho ningún anuncio oficial de ser candidato”, señaló anoche el ex congresista Renzo Reggiardo sobre su eventual participación en la contienda por la Alcaldía de Lima.

La última encuesta de El Comercio-Ipsos, publicada en enero, reveló que Renzo Reggiardo figura segundo en las preferencias para suceder al actual burgomaestre de la capital, Luis Castañeda Lossio, con 11%.

Lidera el estudio el ex ministro Enrique Cornejo con 12%. En tercer lugar se ubica el ex legislador Humberto Lay, con 8%, y en cuarta ubicación el alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, con 4%. En quinta posición, con 3%, se encuentran los ex parlamentarios José Luna y Julio Gagó.

A ellos les sigue Jorge Villacorta, secretario nacional de Organización de Peruanos por el Kambio, con 2%. La intención de voto del resto de políticos que aparecen en el sondeo suma 13%. En contraste a lo mencionado, un 28% del electoral votaría en blanco, viciado o por ningún candidato y un 16% no precisa respuesta.

“Tampoco lo descarto [postular]. Soy absolutamente transparente al decírtelo con claridad. Esto se evaluará en su momento. Esto lo tomo con muchísima humildad. La idea es ir a una justa electoral de Lima con la responsabilidad del caso y con toda la plataforma que conlleva una elección de esta naturaleza”, aseveró Renzo Reggiardo en diálogo con Canal N.

En ese sentido, indicó que Perú Patria Segura, agrupación de la que es secretario general, está trabajando arduamente, por lo que se encuentran elaborando sus listas para los distritos de Lima.

“Sí vamos a presentar candidato de todas maneras [a la alcaldía de Lima]. Hay una primera decisión del Comité Ejecutivo Nacional del partido en la que se ha decidido no ir en alianza, iremos con nombre propio”, sostuvo.

De otro lado, opinó que el principal problema de la capital peruana es el de la inseguridad ciudadana, seguido de las complicaciones para ordenar el transporte urbano. “Lima está en crisis y no podemos ser ajenos a eso”, estimó.

En otro momento, Renzo Reggiardo también dio su parecer en torno a la situación del jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y la posibilidad de que se presente un nuevo pedido de vacancia presidencial por los presuntos nexos de la empresa Westfield Capital y la constructora brasileña Odebrecht.

“Yo creo que el presidente no debería llegar a esas instancias. Creo que los peruanos no deberíamos aceptar un maltrato de esa naturaleza. Que él tome consciencia de lo que va a venir y que renuncie, antes de que esto genere más zozobra, más inestabilidad, más preocupación”, dijo el ex legislador tras afirmar que espera que ningún pedido de vacancia prospere.

