Renzo Reggiardo dice que no se acordaba de empresa en Panamá

El candidato a la alcaldía de Lima Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) afirmó hoy que no se acordaba de la empresa Yuchip Latin America INC, que constituyó en Panamá. Agregó que no tenía la obligación de declarar ser accionista de esta compañía ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque su participación solamente es de US$100.

“No nos acordábamos de la empresa, era una empresa que no funcionaba, que nunca funcionó, que nunca operó […] Es un proyecto trunco”, manifestó en ATV Noticias al ser consultado por qué tenía la compañía.

Reggiardo también negó que su empresa sea una “offshore”, porque a diferencia de ese tipo de compañías, las acciones de la suya no están registradas al portador.

“No es una ‘offshore’. Se entiendo por ‘offshore’ a una empresa que domina acciones en determinado país al portador, yo tengo el 1% [de acciones], esto no es una ‘offshore’, ahí no se ha buscado evadir nada, no se ha hecho a través de un estudio de abogados poniendo las acciones al portador”, refirió.

El ex congresista reiteró que no estaba obligado por ley a declarar esta empresa.

“Es falso que yo quiera evadir la ley electoral, la norma establece que uno tiene que declarar si tiene acciones en el extranjero superiores a las dos UIT (S/8.300) y lo mío era una empresa con el 1% de participación con US$100 declarados”, manifestó.

Renzo Reggiardo detalló que constituyó la empresa en Panamá, porque quería representar a una compañía china en la región, pero el proyecto “nunca funcionó”.

El candidato de Perú Patria Segura presentó ayer los documentos de los registros públicos de Panamá que, según agregó, prueban que la compañía no está activa.