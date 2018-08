El candidato a la alcaldía de Lima Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) afirmó que no tiene ningún inconveniente para debatir “con quien sea”, luego de ser consultado por el reto que le hizo el también postulante Daniel Urresti (Podemos Perú) para polemizar sobre sus propuestas para la capital.

“Con quien sea, no tengo ningún inconveniente [en debatir], la gente sabe perfectamente quien es la mejor opción y, evidentemente las encuestas lo reflejan y lo digo con total humildad”, manifestó en declaraciones a Canal N.

También indicó que no tiene por qué pedirle disculpas al ex ministro del Interior, quien lo denunció ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro por presuntamente haber “violado” el Pacto Ético Electoral.

Urresti cuestionó que el ex congresista haya calificado sus declaraciones como “cantinfladas”.

“No [no pediré disculpas], en qué. Bueno, yo no tengo nada que responderle, yo solamente sigo mi trabajo hacia adelante, no miro a los costados ni mucho menos atrás”, manifestó Renzo Reggiardo en referencia a su primer lugar en la última encuesta de Ipsos con 16%.

Al respecto, Daniel Urresti dijo que el ex parlamentario no solo lo ha ofendido a él, sino a sus electores. Agregó que sabe que no pedirá disculpas, porque estas solo vienen “de caballeros”.

El ex ministro del Interior reiteró su pedido para debatir con Reggiardo. Propuso que el lugar de la polémica sea el centro comercial de Gamarra, en La Victoria, o en la zona de Ticlio Chico, en Villa María del Triunfo.