Renzo Reggiardo a Jorge Muñoz: “Yo no miento, siempre digo la verdad”

El candidato a la Alcaldía de Lima por Perú Patria Segura (PPS), Renzo Reggiardo, decidió mantener su posición y no rectificarse de sus afirmaciones sobre su contrincante de Acción Popular Jorge Muñoz, a quien acusó de tener procesos abiertos en su calidad de burgomaestre de Miraflores.

Esta mañana, Jorge Muñoz indicó que enviaría a Renzo Reggiardo una carta notarial para que se rectifique de sus imputaciones; caso contrario, señaló, lo iba a querellar por difamación.

“Que la mande. La vemos, la leemos y después conversamos. [¿No quisiera retractarse?] No, de ninguna manera, yo no miento, nunca he mentido. Yo siempre digo la verdad”, dijo Renzo Reggiardo consultado por la prensa.

“Yo he hablado de procesos que tienen los candidatos y que son algunos alcaldes en ejercicio. Son procesos abiertos, esa es la verdad, punto, no hay más”, acotó.

Este lunes Renzo Reggiardo recorrió Cantagallo y el Mercado de Flores del Rímac. Durante su discurso ante los pobladores de la asociación de vivienda, criticó los “mensajes políticamente correctos” en alusión a los debates municipales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Aquí está el verdadero debate, aquí está el acercamiento que las autoridades tienen que tener con su población”, refirió.

Precisamente, en Cantagallo, el candidato de Perú Patria Segura se comprometió a entregar títulos de propiedad a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri); el cual, subrayó, “no es un ofrecimiento demagógico”.

“Que escuchen bien quienes siempre ponen piedras en el camino, es un ofrecimiento real y verdadero porque Lima tiene que ser administrada como región metropolitana”, señaló Reggiardo.

“Está en la ley, aquí no estamos inventando nada. ¿Qué significa que sea administrada como región metropolitana? Que Cofopri pase a nuestras manos y con Cofopri los vamos a titular”, añadió en renglón seguido. También se comprometió a implementar servicios básicos.

Finalmente, consultado sobre si fue un error o no desistir de su participación en la justa electoral del JNE, Renzo Reggiardo manifestó que “es un tema que puede generar interpretaciones de un lado a otro”.

“Yo actúe de acuerdo a mis convicciones y de acuerdo a mis principios. He actuado como yo considero como debí actuar”, aseveró.