Renzo Reggiardo entregó al jurado documentos sobre empresa offshore

El candidato a la Alcaldía de Lima Renzo Reggiardo acudió al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro para presentar documentos relacionados a la creación de una empresa offshore en Panamá, que no consignó en su hoja de vida.

Reggiardo aseguró ante la prensa que la documentación llegó a Lima esta madrugada. Explicó que una persona tuvo que ir hasta Panamá para traer los documentos originales y cumplir con los plazos que les otorgó el JEE Lima Centro.

"Hemos ingresado nuestros descargos a partir del requerimiento del JEE, que nos dio un tiempo, desde nuestro punto de vista muy rápido, para poder entregar documentos que vienen del extranjero y que tienen que ser apostillados", señaló Renzo Reggiardo.

El candidato de Perú Patria Segura cuestionó pidió a las autoridades electorales que se pronuncien sobre su caso con la misma rapidez con la cual le exigieron documentos.

El plazo que le había otorgado el JEE que vencía hoy, 23 de agosto.

El semanario “Hildebrandt en sus trece” informó que Reggiardo creó una offshore que no consignó en la declaración jurada que presentó para posultar.

El ex congresista, sin embargo, indicó que no hubo irregularidad, puesto que el capital era solo de US$100 y no estaba obligado a reportarlo.

"La resolución 084-2018 del JNE publicada en El Peruano el 9 de febrero establece con total claridad que una persona que tenga algún tipo de acciones en empresas que no superen las 2 UIT en lo que se refiere a su participación no tiene ninguna obligación de declarar ese tipo de asociación o persona jurídica", declaró este martes a RPP.