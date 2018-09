Mientras Renzo Reggiardo arguyó este martes una “omisión involuntaria” en la presentación de su plan de gobierno y mencionó que las fuentes de información se mencionan en el prólogo del documento, distintos especialistas consultados por El Comercio cuestionaron tales justificaciones coincidiendo al señalar que el candidato a la alcaldía de Lima de Perú Patria Segura (PPS) cometió plagio y consumó una falta de ética y responsabilidad.

Según dijo Reggiardo a Canal N, “la duda se genera a partir de una cita que se hace en la parte básicamente del análisis, del diagnóstico del plan de gobierno”. Sin embargo, cabe recordar que este Diario comprobó que el plan de gobierno de PPS registra más del 50% de información que coincide con otras fuentes que el texto no cita y que consigna como propias en sus páginas al no usar comillas, notas a pie de página, o incluso un apartado para la bibliografía.

Como había expresado en la víspera Marco Linares Pastor, jefe del plan de gobierno de PPS, Renzo Reggiardo insistió también en que en el prólogo del documento se menciona a entidades de las cuales se ha tomado información. Y aunque reconoció que en las páginas siguientes no se citan las referencias al respecto, negó que se hayan copiado propuestas de otros planes.

“Los propios planes de gobierno de otras candidaturas citan estos documentos oficiales, a diferencia que les han incluido, incorporado el pie de página. Y nosotros por una omisión involuntaria no lo hemos incluido, pero sí lo hemos mencionado en el prólogo”, apuntó. Efectivamente, este Diario revisó todos los planes de gobierno de los candidatos a la Alcaldía de Lima con el programa Turn It In y encontró que solo el de Renzo Reggiardo presenta plagios. Los otros 19 documentos sí consignan citas y referencias de la información que utilizan.

—Critican justificaciones—

Durante sus explicaciones a Canal N, Reggiardo sostuvo que “el lugar en las encuestas tiene mucho que ver” con el cuestionamiento en su contra. Para Fernando Tuesta, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), precisamente el tema y las explicaciones tienen que ver con una irresponsabilidad considerando que se trata del postulante que lidera la intención de voto en Lima y es el jefe máximo de su agrupación. Asimismo, dijo que el tema revela una “informalidad tremenda” en donde el plan de gobierno “aparece como una medida por cumplir”.



“No se trata de una exquisitez académica, se trata exactamente de plagio. En los planes de gobierno no tienen por qué no señalarse las fuentes si de lo que se trata es de tomar una idea de otro documento, libro, texto o lo que fuera”, acotó.

Sobre la justificación desde PPS respecto a que el plan de gobierno no es una tesis y que hubo error de omisión, el ex secretario general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Roque Bravo apuntó: "Es absurdo. Todo documento debe citar las fuentes, lo contrario sería dejar impune la violación del derecho de autor o intelectual".

Otra excusa que se dio desde PPS es que se siguieron las pautas del JNE. Efectivamente, la Resolución N° 0082-2018 da algunos lineamientos y no precisa si se deben hacer referencias bibliográficas. Al respecto, fuentes de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del ente electoral indicaron que si bien no fiscalizan los planes de gobierno y la norma no exige a los candidatos citar fuentes en los documentos, se apela a la responsabilidad de los postulantes. “Esas son las reglas básicas de cualquier documento que uno presenta o elabora, respetar los derechos de autor. No lo tiene que decir la ley para que lo hagan”, señalaron.

—Problema de ética—

Las fuentes del JNE refirieron además que, en estos casos, lo que anteriormente han hecho los Jurados Electorales Especiales es recibir denuncias al respecto o actuar de oficio. “O lo pasan al Ministerio Público o el Tribunal del Pacto Ético los convoca para la aclaración del caso”, detallaron. Precisamente, cabe recordar que esto último ha pasado con Reggiardo, pues el Tribunal de Honor del Pacto Ético, que preside Enrique Bernales, lo ha citado para el 10 de setiembre a fin de que dé explicaciones.



“La conducta que se reprocha es que una idea ajena se presenta como propia. No solo es antitético, sino ilegal e infracción penal”, dijo también Roque Bravo al referirse al artículo 219 del Código Penal, que tipifica el delito de plagio.

Tuesta insistió en que el hecho de que el JNE no precise pautas para la presentación formal del plan de gobierno no da luz verde para no citar fuentes. “Es un problema obviamente ético para empezar […] De repente si se pronuncia el Tribunal de Honor será una sanción moral, una amonestación pública. Sobre un tema de esa naturaleza es vergonzoso”, sentenció en declaraciones a El Comercio este martes.



En la víspera, el especialista en temas electorales, José Tello, manifestó que el caso "no tiene un efecto vinculante, no es que se pueda electoralmente excluir a Reggiardo o colocarle una multa al partido. No hay un aspecto sancionador por el lado administrativo. De comprobarse, sería una falta ética”.