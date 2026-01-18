Renzo Reggiardo: “Estamos trabajando para tener a la guardia municipal funcionando en breve”

Lima es una ciudad de 13 millones de habitantes con complejidades y también incidencia delictiva. No quisiera ponerle la etiqueta de que es uno de los aniversarios más oscuros, porque esto está pasando hace mucho tiempo. Estamos haciendo los mayores esfuerzos para reducir la incidencia delictiva.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

—En el 2025, los homicidios crecieron 7% en relación al 2024.

Sí. Hay factores que miden la incidencia delictiva. Uno es la percepción, que se ha escapado de las manos. Ahí estamos hablando casi del 90%. Tenemos un país con miedo. El otro factor es la victimización, que es de alrededor de 30%. Aquí tenemos que por cada 100.000 habitantes hay siete homicidios. Santiago de Chile o Bogotá tienen más homicidios que Lima, están alrededor de 20 por 100.000 habitantes. Sin embargo, hay mucha conmoción cuando sucede un evento delictivo y ahí hay que trabajar arduamente.

—Al inicio de la gestión de Jerí, los veíamos juntos interactuando, cosa que ya no vemos. ¿Mantienen la comunicación?

Sí, hay comunicación. Le he dado algunas sugerencias que lamentablemente no se han asumido.

—¿Qué sugerencias?

Por ejemplo, la modificación del marco legal respecto a la delegación de facultades que le dio el Congreso para la creación de una policía municipal. Él me lo ofreció, me dijo que lo veía con buenas posibilidades. Sin embargo, no lo puso en la prioridad de la delegación de facultades. Le he dicho que salga a dar cuenta de los logros que se van teniendo.

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima Metropolitana, en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Joel Alonzo / JOEL ALONZO

—Pero parece que no los tiene.

Sí tiene. En el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) nos ha mostrado captura de bandas, incautación de drogas, de armas de fuego ilegales. Hemos visto estadísticas, por lo que me parece sorprendente que no las muestren a la población para empezar a ganar confianza. El problema de seguridad es multisectorial y multicausal, y es un grave error responsabilizar solo a la Policía Nacional.

—¿Y el Ministerio del Interior?

Es un eslabón de la cadena, pero tienes a un Ministerio Público que tiene que ser tan activo como el Ministerio del Interior o a un Poder Judicial del mismo modo o a un INPE. Porque las extorsiones, asesinatos, sicariato, se dan desde los penales. Y el liderazgo lo debe asumir el presidente de la República.

—Al INPE le quieren cambiar el nombre y su jefe, Iván Paredes, parece intocable.

El INPE es una institución que ha perdido el control de los penales. Se tienen que recuperar los penales con las Fuerzas Armadas, tercerizar o privatizar algunos servicios. Lo que sí ha funcionado es la interceptación de celulares, responsabilidad que le dieron a una empresa que tiene miles de llamadas y una trazabilidad interesantísima. Se podrían detectar bandas criminales que tienen que ver con los últimos acontecimientos en Lima y el país. Es un servicio privado que funcionó bien, pero cuya data no se utiliza. Eso es un error del INPE y del Ministerio de Justicia.

—¿En qué consiste el proyecto sobre la policía municipal que le presentó al presidente Jerí?

Actualmente se vienen sosteniendo reuniones técnicas entre los equipos técnicos de la MML y el Minjus para elaborar los ajustes legales necesarios que permitan contar con las facultades normativas que demanda una medida de esta naturaleza. Sin embargo, en la MML estamos trabajando internamente para que podamos, de forma paralela a las coordinaciones con el Ejecutivo, tener a la Guardia Municipal Metropolitana en funcionamiento y operaciones a la brevedad, en espacios que administra la comuna edilicia como el Centro Histórico, las vías metropolitanas y los lugares donde se realizan obras de infraestructura de la corporación municipal. En tanto el Ejecutivo nos permita contar con el marco legal, nosotros tendríamos ya una primera promoción por lo menos en los espacios de la MML

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima Metropolitana, en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Joel Alonzo / JOEL ALONZO

—¿Quién estará a cargo de la capacitación?

La primera promoción estaría integrada por licenciados de las FF.AA. que hayan culminado su servicio militar voluntario, teniendo en cuenta que la cantidad de chicos que se licencian en todo el país son unos 16.000. Con este personal que ya está preparado en cursos muy vinculados a la labor de la policía y la guardia municipal, como utilización de armas de fuego, patrullaje y otros más, se haría una convalidación de unos tres meses con una universidad local. Es decir, contaremos con personal muy capacitado con más de dos años y tres meses de preparación que serán de gran aporte para brindar sus servicios en favor de la ciudadanía y liberar a la policía de las labores, por ejemplo, de tránsito o delitos menores.

—Dice que el liderazgo en seguridad lo debe asumir Jerí. ¿Se le acabó la luna de miel con la visita clandestina a un empresario chino?

La reunión del presidente con el empresario chino tiene que aclararse completamente. Debería dar un mensaje a la nación para contar al detalle lo que pasó en esa reunión. Con eso creo que volteará la página en la medida en que la gente se sienta convencida de que su versión es creíble. El presidente no puede dejar en la nebulosa una reunión que es necesario aclararla. Yo lo haría. Confío en que no ha habido nada irregular y que el tema quede ahí, si es que finalmente lo demuestra con una postura clara.

—¿Cómo podrían confluir el Ejecutivo y la MML en el tema de la violencia contra los transportistas?

Hay que tomar decisiones que perciba la población. Como MML, en el Coresec le hemos puesto un asiento a un representante de las empresas de transporte. Tienen voz y voto. Hemos decidido entregar cámaras a 2.000 unidades.

—Entonces, ¿cuando haya un ataque a un transportista se va a identificar al agresor?

Sí, eso ya lo hemos dispuesto. Haremos un corredor de dos kilómetros de extensión en las zonas donde se han dado la mayor cantidad de extorsiones. Son 14 empresas que utilizan estas vías y unas 800 unidades que se beneficiarán con la presencia del Estado, llevando asfalto, iluminación, cámaras fijas y unidades de móviles.

—Sería solo una vía cuidada, ¿y las demás?

Sí, será una vía vigilada. Por algo tenemos que empezar. Ahí hemos encontrado un foco permanente y constante de actividad ilícita y delincuencial.

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima Metropolitana, en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Joel Alonzo / JOEL ALONZO

— ¿Hay un plan para otros sectores?

Creo que aquí hay un tema más de fondo. Cuando hablo del liderazgo del presidente, estoy hablando, por ejemplo, de un zar de la seguridad ciudadana que articule con otros sectores. Hay que trabajar en temas de armamento de fuego ilegal que usan los delincuentes. Si nosotros tuviéramos el control de las armas de fuego, no habría extorsiones ni muertos ni asesinatos.

—¿Un articulador?

Sí, que trabaje de forma simultánea con el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional. Porque toda la responsabilidad se la entregamos a la Policía y ellos son solo una pata de la mesa. Además, debiera crearse la policía municipal, y es obvio que la PNP no está de acuerdo, porque sienten que pierden el control de las unidades que administran. Se podría empezar con la unidad de tránsito que tiene 5 mil efectivos. Con una guardia municipal preparada, capacitada, profesionalizada para esas labores. Liberarías a 5 mil efectivos para la lucha contra la criminalidad. Pero la policía no quiere. Tiene que haber una decisión política.

—Como alcalde ha tenido el rechazo a la propuesta de viaductos en Javier Prado. ¿Esta es la única alternativa?

No es suficiente con los viaductos. La infraestructura vial tiene que ir acompañada de semaforización. Estamos detrás de un presupuesto de US$180 millones del Banco Mundial para invertir en semáforos inteligentes en 500 intersecciones. Tenemos la administración de las vías tras el abandono de Rutas de Lima, pero no tenemos la capacidad de fiscalizar. No podemos poner cinemómetros [medidores de velocidad en tiempo real] en la Panamericana Sur ni Norte, en Lima sí.

—¿Por qué?

Porque la carretera es una vía nacional que la administra el MTC. Si yo pusiera cinemómetros, no hubiéramos tenido a este chofer irresponsable que acabó con la vida de los trabajadores de Emape el último miércoles. Nosotros estamos de duelo porque han fallecido dos personas que estaban haciendo sus labores cotidianas y viene un irresponsable y los arrolla y producto de esto mueren; por eso se decidió suspender la serenata a Lima.

—¿Es realista decir que el tren a Chosica funcionará el primer semestre de este año?

Se decía que los trenes no iban a circular, que estaban oxidados, que se descarrilaban, que no podían pasar por los puentes. Incluso, la propia presidenta de la República lo sostuvo y el ministro de Transportes de aquel momento, César Sandoval. Hemos demostrado que eso era mentira. El tren está operando, está transitando, hemos estado con las autoridades de ATU, con las autoridades de Pro Inversión y hemos logrado firmar un contrato que el gobierno anterior nunca quiso firmar.

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima Metropolitana, en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Joel Alonzo / JOEL ALONZO

"Voy a terminar mi gestión en buen nivel"

—El 4 de octubre son las elecciones regionales y municipales. ¿Postulará a la alcaldía de Lima?

No está en mis planes, te soy sincero.

—Pero el señor López Aliaga dijo lo mismo cuando salió elegido alcalde, que no iba a postular a la presidencia, y al cabo de dos años terminó postulando…

Rafael tenía o tiene una postura y yo la respeto. Mejor no voy a hablar de nada que tenga que ver con lo electoral. Sin embargo, en lo personal en este momento no tengo pensado ir a una elección.

—¿Más adelante quizás?

Espero que no. Postulé a una elección hace unos años que no gané.

—¿Se arrepiente de no haber ido a ese debate?

No fue lo único, fueron algunas otras cosas que se generaron, pero ya es parte del pasado. Lo que digo es que estuve un año punteando las encuestas y faltando una semana llegué al tercer lugar. Hubo varias razones.

—¿No haber asistido al debate fue una de ellas?

Por supuesto, fue un error. Lo reconozco, lo acepto y lo asumo. Pero a lo que voy es que el ejercicio de la función de ser alcalde hoy día es una forma de sacarme el clavo, de lograr lo que yo aspiré en aquella oportunidad. Me siento muy satisfecho de estar haciendo un buen trabajo hasta este momento. Espero y estoy seguro con el apoyo de mi equipo que me acompaña permanentemente, voy a terminar mi gestión en un buen nivel y es la forma en que yo estoy transmitiendo, trasladando mi compromiso cuando fui candidato ahora con esta gestión. Lo que quiero decir es que no aspiro a ser presidente del Perú y no aspiro a un cargo de elección popular, por lo menos en este instante.

—Pero postular a la alcaldía de Lima no significa no terminar la gestión, porque piden un mes de licencia y luego salen elegidos y vuelven a sus funciones.

Lo que pasa es que hay un montón de factores que hay que analizar. Creo que Lima no está ahora para especular respecto a que un alcalde en ejercicio como yo vaya a una reelección. Si me preguntas ahorita, te digo que no.

—¿Usted es militante de Renovación Popular?

Sí, me invitó a Rafael. Yo era miembro de Perú Patria Segura, era secretario general, pero el partido perdió su inscripción. Entonces, quedé desvinculado del partido y Rafael me pidió. No era necesario, podía ir de invitado, pero me pidió si podía afiliarme a su partido.