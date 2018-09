Jefe de plan de gobierno de Renzo Reggiardo reconoce errores, pero no plagio

Marco Linares Pastor, jefe del plan de gobierno del candidato Renzo Reggiardo a la Alcaldía de Lima, rechazó las imputaciones de plagio en el documento del partido Perú Patria Segura y justificó la forma en la que el texto fue presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Linares, ex funcionario en distintos municipios, se refirió al tema luego de que este Diario diera cuenta de que el plan de gobierno de Reggiardo registra más del 50% de información que coincide con otras fuentes que el texto no cita y que consigna como propias al no usar comillas, notas a pie de página, o incluso un apartado para la bibliografía.

Como se informó, entre esos documentos sin citar figuran el plan de desarrollo de Lima Metropolitana 2012-2025 (elaborado por el Instituto Metropolitano de Planificación en el período de Susana Villarán), el plan de gobierno de Luis Castañeda para su actual gestión, así como una publicación sobre urbanismo del mismo Linares Pastor, también ex gerente de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad de Jesús María.

Según señaló Linares, la Resolución N° 0082-2018 del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) da pautas para que se elabore el plan con los lineamientos de otros documentos, como el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2012 - 2025, incluido en el escrito de PPS y advertido en el prólogo de mismo.

Sobre el extracto de un artículo suyo publicado en un blog que aparece en el plan de gobierno, se pregunta: “¿Puedo plagiarme yo mismo?”.

(Captura: JNE)

—“No es una tesis”—

En declaraciones a El Comercio, Linares sostuvo que se desempeña como jefe del plan de gobierno de Reggiardo desde mediados de año pasado. En principio, reiteró que en el prólogo del documento de PPS se advierte que la formulación del documento se dio en base al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y el Plan Regional de Lima Metropolitana, entre otros. “O sea, qué les estamos diciendo: esta información viene de todo esto”, justificó.



Consultado por las páginas siguientes al prólogo en las que no se consignan citas o referencias bibliográficas, manifestó: “Este no es un documento académico, una tesis ni una publicación de un libro. Es un plan, donde tú recoges información diversa”.

Sin embargo, reconoció un “error de edición” en cuanto a ese punto. “Si estuviéramos en una tesis, sí tendría que haberse puesto. Como este era un documento así de genérico. Y en el corto tiempo que teníamos para manejarlo y publicarlo, lo que sucedió es que en el momento de edición —y ahí sí podemos responsabilizarnos de no haber hecho el seguimiento— hubo varios errores de ese tipo”, indicó.

Aceptó, asimismo, que en “la gran mayoría o casi todo” el texto no hay referencias ni citas, pero ratificó que “es un tema de edición lamentable”.

“Es un error, pero no es un plagio. Si hubiésemos puesto en el prólogo ‘este es un documento basado en investigación y análisis solamente de nosotros’, obviamente sí es un plagio. Pero no, estamos diciendo es un documento de análisis desde la sistematización del recojo de información. Sistematizar es recoger información”, aseveró.

En esa línea, manifestó nuevamente que en el prólogo se dan los lineamientos generales. “Si desde el comienzo te están diciendo que has recogido esto y ves eso, se puede reconocer la falla, pero no decir que es un plagio”, sentenció.

Días atrás, al ser consultado por su plan de gobierno, Renzo Reggiardo también negó algún plagio, aunque aseveró que, si no se ha citado la fuente, es debido a “alguna omisión involuntaria”. Tras mencionársele el texto de Linares Pastor, su jefe de plan de gobierno, en un blog, comentó: “Probablemente tenga que ver con lo mismo, más con diagnósticos que con propuestas. Digo probable, porque no los he revisado”.



(Captura: Plan de gobierno de PPS)

Fuentes del JNE indicaron que el tema ya es de conocimiento del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro.

En tanto, el especialista en temas electorales, José Tello, manifestó a este Diario que el caso "no tiene un efecto vinculante, no es que se pueda electoralmente excluir a Reggiardo o colocarle una multa al partido. No hay un aspecto sancionador por el lado administrativo. De comprobarse, sería una falta ética”.



Sin embargo, consideró que el JEE tendría que remitir alguna comunicación al respecto al Ministerio Público, a fin de que este evalúe si existe contenido penal en el asunto.