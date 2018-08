El candidato a la alcaldía de Lima Renzo Reggiardo aseguró que subsanará los requerimientos del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro por no haber consignado información relacionada a la 'offshore' Yuchip Latin America INC que creó en Panamá. Sin embargo, insistió en que esta omisión no infringió norma alguna.

"Los plazos se están cumpliendo y vamos a presentar toda la información en el trascurso del día de hoy [...] Todo ha llegado de Panamá. Anoche hemos recibido la información vía aérea y tenemos copia de los documentos con los originales ya apostillados", declaró Renzo Reggiardo ante Canal N.

El candidato aseguró que han respondido a las observaciones del JEE Lima Centro desde el primer día, a pesar de los cortos plazos que les otorgaron para subsanar los cuestionamientos.

Renzo Reggiardo negó que la omisión en su hoja de vida por la cual fue denunciado por Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú a la alcaldía de Lima, haya sido irregular por tratarse de una inversión mínima de unos 100 dólares que hizo personalmente.

"La resolución 084-2018 del JNE publicada en El Peruano el 9 de febrero establece con total claridad que una persona que tenga algún tipo de acciones en empresas que no superen las 2 UIT en lo que se refiere a su participación no tiene ninguna obligación de declarar ese tipo de asociación o persona jurídica", declaró Reggiardo en RPP.

El candidato y ex congresista aseguró que la empresa, que tiene el mismo nombre que su firma nacional, no se creó para lavar dinero o blindar accionariado.

"Soy yo, Renzo Reggiardo, el que la creó y la declaró en su oportunidad con 100 dólares de inversión de capital. Tiene mi nombre y el nombre de la empresa que tengo desde hace años y lo que buscaba era tener una representación en Panamá", manifestó.

El JEE ha solicitado a Reggiardo copias originales que demuestren, tal como él afirmó, que la firma ya no está vigente. Un medio de comunicación informó la semana pasada que la firma sigue vigente.

Lee también en Política...