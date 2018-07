Renzo Reggiardo se pronuncia sobre la crisis judicial que atraviesa el país, y que ha afectado a su propia agrupación Perú Patria Segura, que el último fin de semana tuvo que retirar la candidatura de su postulante a la Alcaldía Provincial del Callao, Raúl Odar, quien protagoniza un audio con el suspendido juez César Hinostroza.

—¿Quién invitó a Raúl Odar a postular por Perú Patria Segura a la Alcaldía Provincial del Callao?

Nuestra secretaria departamental del Callao, Victoria Paredes, que está postulando a gobernadora y es antigua militante del partido. Ella lo propuso, ella vive allá, y lo trae después de la fecha del audio (marzo 2018). Yo a él no lo conozco.

—¿Les ha dicho qué vacancia buscaba promover, según se oye en el audio?

En su carta de renuncia, señala que se refería a la vacancia de un regidor de su administración en Carmen de la Legua.

—¿Ud. conoce al juez César Hinostroza, ha conversado con él?

No, absolutamente. No lo conozco y no hay nada que me vincule al señor Hinostroza. Al contrario, apenas nos hemos enterado de esto, hemos dado a conocer que se trataba de Raúl Odar. Nadie sabía quién era el interlocutor de Hinostroza. Hemos sido claros en anunciarlo y en separarlo.

—¿Qué sensación le genera el que un magistrado del JNE [Luis Arce]esté dispuesto a atender a un recomendado de Hinostroza para ayudarlo en un tema que promueve?

Me parece patético que las instituciones encargadas de velar por la transparencia y la pulcritud de un proceso electoral también ahora se sumen a esta serie de dudas y sospechas que la población tiene sobre su accionar.

—¿Qué garantías tiene la ciudadanía de que más candidatos de dudosa conducta no serán elegidos por PPS?

Nosotros siempre hemos sido muy claros y transparentes en nuestro accionar. Yo no puedo generar dudas en la población. Lo que tengo que ser es ejemplar en las sanciones y pasos que uno da.

— Va a participar en un proceso electoral que está siendo empañado por la suspensión del jefe de la ONPE, Adolfo Castillo. ¿Confía en que estas elecciones se realizarán con normalidad?

Difícil confiar en un Estado que está pasando por una situación crítica de institucionalidad. El país ha tocado fondo en su manejo judicial, que también tiene que ver con la designación de los representantes de los órganos electorales. Es una crisis generalizada que genera duda y preocupación. No da confianza y el proceso mismo corre el riesgo de verse perjudicado.

— Castillo está suspendido por presuntamente haber favorecido al partido de José Luna. ¿Pediría que esa inscripción se anule?

Lo que pediría es transparencia, [para saber] si esto ha sido producto de un proceso irregular. Lo digo con cuidado para que no se juegue a la victimización. Las investigaciones deben estar en manos de personas objetivas.

— ¿Qué vínculos comerciales tiene, además de su empresa de publicidad?

Ninguno, solo este de la publicidad exterior que lo tengo hace años. Obviamente [en caso de que gane la elección] voy a hacer una transferencia de acciones, y la empresa no tendrá ningún vínculo con la Municipalidad de Lima.

— La última encuesta de El Comercio-Ipsos lo ubica en el primer lugar con 16%. ¿Confía en que esta preferencia se mantendrá hasta el día de la elección?

Agradezco enormemente el cariño de la gente que me pone en estos primeros lugares en todas las encuestadoras. Tiene que ver con mi compromiso en distintas luchas, mi trayectoria en el Congreso y también mi lucha contra la criminalidad que tiene que ver con el programa de TV.

— De llegar a la alcaldía, la seguridad será el reclamo diario. ¿Quién será el cerebro en este tema en una eventual gestión?

No puedo revelar nombres, lo haré en una presentación temática. Haremos conferencias con el equipo de cada sector. Pero tenemos un excelente equipo en seguridad.