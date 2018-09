Renzo Reggiardo plantea debatir solo con Ricardo Belmont en Barrios Altos

El candidato a la alcaldía de Lima por Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo, retó a su oponente Ricardo Belmont (Perú Libertario) a un debate entre ambos para este domingo a las 8 p.m. en Barrios Altos.

"El domingo a las 8 p.m. voy a estar en Barrios Altos, zona emblemática y golpeada por la inseguridad [...] Yo invito a Ricardo Belmont porque ha sido una persona que se ha comportado alturadamente conmigo, como yo con él. Lo invito a debatir el domingo", señaló Renzo Reggiardo a Canal N.

El candidato de Perú Patria Segura recordó que Ricardo Belmont ya lo había invitado formalmente a participar en un debate en actividades partidarias realizadas en los últimos días.

Cabe recordar que Renzo Reggiardo no acudió al debate que organizó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se realizó este domingo 23 de diciembre por considerar que otros candidatos que iban a discutir con él no habían respetado el Pacto Ético y que lo habían difamado a lo largo de la campaña.

"Yo no voy a debatir con nadie que me haya agredido verbalmente que me haya difamado y que no han cumplido con muchos de los acuerdos que, antes del debate, se habían establecido en el Pacto Ético Electoral", aseguró Renzo Reggiardo.

Ricardo Belmont también anunció que no participará en el segundo debate del JNE planeado para este domingo 30 de setiembre, en el cual encararía a otros nueve candidatos a la alcaldía de Lima.