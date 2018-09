Renzo Reggiardo presentará descargos por escrito ante Tribunal de Honor

El presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, Enrique Bernales, lamentó la ausencia de Renzo Reggiardo a la citación formulada para este lunes. El candidato de Perú Patria Segura (PPS) a la Alcaldía de Lima había sido invitado a brindar sus descargos por los plagios en su plan de gobierno, pero estos serán presentados por escrito, según adelantó el personero legal de su partido.

“La entrevista para los descargos, de acuerdo al reglamento del Tribunal de Honor, es con la persona directamente responsable, que es el candidato. De manera que vamos a dejar constancia de su ausencia, cosa que lamentamos. Pero tenemos que la obligación de dejar constancia pública de que no se ha presentado”, comentó Bernales a El Comercio.

Según detalló, a la sede del tribunal en Jesús María acudieron el personero legal de PPS, Martín Sagástegui, y otros representantes del partido, pero no se les aceptó.

“Cuando se les comunicó que no se les iba a aceptar, nos dijeron que iban a presentar un documento de descargo por escrito en un plazo de tres días”, agregó.

En comunicación con este Diario, Sagástegui confirmó que presentarán un descaro entre hoy y mañana por escrito, puesto que así se les comunicó en el tribunal.

“Nos dijeron que era el tema técnico y a la persona que habían aludido, que era el señor Marco Linares [jefe del plan de gobierno]. Él está haciendo el descargo, como corresponde”, manifestó el personero legal. Señaló además haber conversado con Oswaldo Hundskopf sobre la posibilidad de presentar por escrito el descargo.

Otras fuentes de PPS aseguraron que Reggiardo tenía planeado ir, pero al tomar conocimiento de que el tribunal de honor aceptó que se presente un descargo, desistió.

Ante las versiones contradictorias, Bernales aseveró que “el ‘teléfono malogrado’ es del lado de ellos, no del tribunal. Siempre tuvimos claro, lo que se esperaba que sucediera el día de hoy”.

“Se le estaba esperando y ellos sabían, porque fue expresamente citado. Y yo indiqué en la sesión anterior que no íbamos a aceptar la presencia de otra persona que no fuera el señor Reggiardo. Él tiene que presentarse. El Tribunal de Honor no está pintado en la pared y tampoco es para que se nos tome el pelo. No lo vamos a aceptar”, sentenció. Acotó finalmente que el ente esperará alguna reacción de Reggiardo y se reunirá en los próximos días para tomar una decisión al respecto.

Finalmente, Sagástegui compartió con este Diario un análisis del caso realizado por Miguel Ramos Miraval, responsable académico de la Maestría en Derecho Civil y la Maestría en Derecho Registral y Notarial de la USMP, que da cuenta de que el hecho no puede significar la vulneración de la Ley sobre derechos de autor, pues los textos oficiales no son objeto de protección por el derecho de autor. En ese sentido, rechazó que exista plagio y reiteró que el prólogo del plan de gobierno hace la referencia a los textos revisados para la elaboración del documento